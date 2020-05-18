Непряева рассказала, как относится к Губерниеву
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Лидер сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева отметила, что хорошо относится к комментатору Дмитрию Губерниеву, но не является фанаткой биатлона.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Лидер сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева отметила, что хорошо относится к комментатору Дмитрию Губерниеву, но не является фанаткой биатлона.
Губерниев неоднократно обменивался критическими замечаниями с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
«Я очень хорошо отношусь к Дмитрию, ничего против него точно не имею. Понятно, что биатлон я люблю намного меньше, чем лыжи. Я не фанатка биатлона, если честно», — сказала Непряева во время прямого эфира в Instagram.