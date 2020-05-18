Непряева рассказала, как относится к Губерниеву

С 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одна из ярчайших представительниц сборной России на турнире — лыжница Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане.

С 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одна из ярчайших представительниц сборной России на турнире — лыжница Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане.

«Я очень хорошо отношусь к Дмитрию, ничего против него точно не имею. Понятно, что биатлон я люблю намного меньше, чем лыжи. Я не фанатка биатлона, если честно», — сказала Непряева во время прямого эфира в Instagram.