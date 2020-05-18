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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непряева рассказала, как относится к Губерниеву

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Лидер сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева отметила, что хорошо относится к комментатору Дмитрию Губерниеву, но не является фанаткой биатлона.

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Источник: Спорт РИА Новости
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С 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одна из ярчайших представительниц сборной России на турнире — лыжница Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане.

Губерниев неоднократно обменивался критическими замечаниями с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Я очень хорошо отношусь к Дмитрию, ничего против него точно не имею. Понятно, что биатлон я люблю намного меньше, чем лыжи. Я не фанатка биатлона, если честно», — сказала Непряева во время прямого эфира в Instagram.

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