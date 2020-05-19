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09:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Телеканал принес извинения Сергею Устюгову за то, что перепутал его с Евгением Устюговым

Телеканал «Россия 24» извинился перед лыжником Сергеем Устюговым.

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Ранее вышел сюжет, в котором в видеоряд о биатлонисте Евгении Устюгове попало изображение Сергея Устюгова.

— В прошлую пятницу в нашем эфире вышел материал о биатлонисте Евгении Устюгове, у которого выявили уникальные генетические особенности, — сказал в эфире ведущий выпуска новостей. — Текст из дома писал корреспондент, который не мог лично контролировать процесс монтажа, материал собирался удаленно.

К сожалению, в видеоряд о биатлонисте Устюгове попало изображение двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. От лица сотрудников «России 24» приносим свои извинения Сергею, об успехах которого на лыжных трассах с гордостью рассказываем в наших выпусках. Желаем Сергею Устюгову новых побед. Всегда рады ему в нашем эфире.

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