Телеканал принес извинения Сергею Устюгову за то, что перепутал его с Евгением Устюговым

— В прошлую пятницу в нашем эфире вышел материал о биатлонисте Евгении Устюгове, у которого выявили уникальные генетические особенности, — сказал в эфире ведущий выпуска новостей. — Текст из дома писал корреспондент, который не мог лично контролировать процесс монтажа, материал собирался удаленно.

К сожалению, в видеоряд о биатлонисте Устюгове попало изображение двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. От лица сотрудников «России 24» приносим свои извинения Сергею, об успехах которого на лыжных трассах с гордостью рассказываем в наших выпусках. Желаем Сергею Устюгову новых побед. Всегда рады ему в нашем эфире.