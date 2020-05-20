Елена Вяльбе — лучшая лыжница 20-го века. Она ушла из спорта в 29, а сейчас делает свой вид спорта лучшим в России

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Это сейчас все знают Елену Вяльбе как президента ФЛГР. Но 22 года назад спортивный мир с облегчением выдохнул, когда Елена Валерьевна приняла решение уйти из спорта. Она была выдающейся спортсменкой, выиграла все возможные титулы, а в Книге рекордов Гиннеса Вяльбе записана как лучшая лыжница 20-го века. Ее удивительная история — на Sport24.

Источник: Sport24

Родилась Елена Валерьевна (до замужества — Трубицына) в 1968 году в Магадане, на лыжи встала еще в раннем возрасте. «В то время активно развивались два вида спорта: лыжные гонки и бокс. Женского бокса тогда еще не было. А вообще, я все детство каталась на лыжах с подружкой в огороде», — вспоминает Вяльбе.

В 8 лет Елена стала заниматься в магаданской школе олимпийского резерва, уже через 3 года вошла в сборную региона. А в 14 получила звание мастера спорта СССР. «Вскружило ли мне это голову? Нет, ничего подобного не было. Я гордилась собой. С одной стороны, это было случайно, а с другой, я начала думать, что хочу быть олимпийской чемпионкой», — объясняет Вяльбе.

На двух юниорских чемпионатах мира Елена выигрывает медали абсолютно во всех гонках, а с сезона 1986/87 начинает выступать на взрослом Кубке мира. С 1987 года Елена Валерьевна выходит на старт под фамилией Вяльбе — несмотря на то, что Елена и Урмас Вяльбе прожили в браке сравнительно недолго, Елена оставила себе фамилию бывшего супруга после развода.

Сезон 1987/89 лыжница пропустила из-за рождения сына, но уже в следующем 20-летняя Вяльбе выигрывает свой первый Кубок мира. Через год Елена уступит Большой хрустальный глобус Ларисе Лазутиной, но обыграет ее на чемпионате мира: два золота и серебро.

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Перед ОИ-92 в Альбервилле Елена взяла еще один Кубок мира, а также три золота ЧМ. Но на Играх в личных гонках Вяльбе финишировала только 3-й, победив лишь в составе эстафетной четверки. В конце олимпийского сезона Елена выиграет свой третий Кубок мира, в следующие два сезона Вяльбе останется без трофея (2-е и 3-е место в тотале), но возьмет два золота ЧМ-93.

ОИ в Лиллехаммере — еще одно мини-разочарование: Вяльбе была фаворитом во всех гонках, но из-за болезни незадолго до Игр взяла лишь одну медаль — золото в эстафете. Елена принимает непростое решение и уходит тренироваться к Александру Грушину. Правильность решения очевидна уже по ходу сезона: 14 кубковых побед (5 — в эстафете), четвертый Кубок мира с рекордным отрывом от 2-го места, а также два золота ЧМ.

В переходном сезоне 1995/96 Елена вновь уступила 1-ю строчку тотала, но в сезоне 1996/97 Вяльбе было не остановить: еще один Кубок мира, Малый глобус в дистанционных видах, ЧМ в Тронхейме — золото абсолютно во всех дисциплинах (рекорд, непревзойденный до сих пор). Король Норвегии, лично награждавший Елену, сравнил ее с богиней Никой.

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В своем последнем сезоне Вяльбе в 45-й раз победила на этапах Кубка мира, но круто выступить на ОИ в Нагано вновь помешала болезнь. В составе эстафетной четверки Елена все-таки выиграла золото, став трехкратной олимпийской чемпионкой. И сразу после завершения Олимпиады Елена приняла решение уйти из спорта.

Вышла замуж во второй раз, в 2002-м родила дочь Полину, в 2014-м — дочь Варвару.

В 2004 году Елена Валерьевна впервые баллотировалась на пост президента ФЛГР, но проиграла выборы. Вяльбе приняла предложение стать вице-президентом федерации, а также возглавила сборную России. В 2006-м Вяльбе покинула ФЛГР, но в 2010-м все-таки вернулась и возглавила лыжную федерацию. Она занимает этот пост и сейчас. После Олимпиады в Пхенчхане многие говорили, что Вяльбе должна возглавить весь русский спорт. Пока этого не случилось.

В январе 2020-го Вяльбе назначили главой российской Ассоциации лыжных видов спорта. Оглядываясь на эти 10 лет, с уверенностью можно сказать: с лыжами у нас в стране точно будет все хорошо.