Елена Вяльбе — лучшая лыжница 20-го века. Она ушла из спорта в 29, а сейчас делает свой вид спорта лучшим в России
Она самый крутой босс в нашем спорте.
Она самый крутой босс в нашем спорте.
Это сейчас все знают Елену Вяльбе как президента ФЛГР. Но 22 года назад спортивный мир с облегчением выдохнул, когда Елена Валерьевна приняла решение уйти из спорта. Она была выдающейся спортсменкой, выиграла все возможные титулы, а в Книге рекордов Гиннеса Вяльбе записана как лучшая лыжница 20-го века. Ее удивительная история — на Sport24.
Родилась Елена Валерьевна (до замужества — Трубицына) в 1968 году в Магадане, на лыжи встала еще в раннем возрасте. «В то время активно развивались два вида спорта: лыжные гонки и бокс. Женского бокса тогда еще не было. А вообще, я все детство каталась на лыжах с подружкой в огороде», — вспоминает Вяльбе.
В 8 лет Елена стала заниматься в магаданской школе олимпийского резерва, уже через 3 года вошла в сборную региона. А в 14 получила звание мастера спорта СССР. «Вскружило ли мне это голову? Нет, ничего подобного не было. Я гордилась собой. С одной стороны, это было случайно, а с другой, я начала думать, что хочу быть олимпийской чемпионкой», — объясняет Вяльбе.
На двух юниорских чемпионатах мира Елена выигрывает медали абсолютно во всех гонках, а с сезона 1986/87 начинает выступать на взрослом Кубке мира. С 1987 года Елена Валерьевна выходит на старт под фамилией Вяльбе — несмотря на то, что Елена и Урмас Вяльбе прожили в браке сравнительно недолго, Елена оставила себе фамилию бывшего супруга после развода.
Сезон 1987/89 лыжница пропустила
Перед ОИ-92 в Альбервилле Елена взяла еще один Кубок мира, а также три золота ЧМ. Но на Играх в личных гонках Вяльбе финишировала только 3-й, победив лишь в составе эстафетной четверки. В конце олимпийского сезона Елена выиграет свой третий Кубок мира, в следующие два сезона Вяльбе останется без трофея (2-е и 3-е место в тотале), но возьмет два золота ЧМ-93.
ОИ в Лиллехаммере — еще одно мини-разочарование: Вяльбе была фаворитом во всех гонках, но
В переходном сезоне 1995/96 Елена вновь уступила 1-ю строчку тотала, но в сезоне 1996/97 Вяльбе было не остановить: еще один Кубок мира, Малый глобус в дистанционных видах, ЧМ в Тронхейме — золото абсолютно во всех дисциплинах (рекорд, непревзойденный до сих пор). Король Норвегии, лично награждавший Елену, сравнил ее с богиней Никой.
В своем последнем сезоне Вяльбе в 45-й раз победила на этапах Кубка мира, но круто выступить на ОИ в Нагано вновь помешала болезнь. В составе эстафетной четверки Елена
Вышла замуж во второй раз, в 2002-м родила дочь Полину, в 2014-м — дочь Варвару.
В 2004 году Елена Валерьевна впервые баллотировалась на пост президента ФЛГР, но проиграла выборы. Вяльбе приняла предложение стать
В январе 2020-го Вяльбе назначили главой российской Ассоциации лыжных видов спорта. Оглядываясь на эти 10 лет, с уверенностью можно сказать: с лыжами у нас в стране точно будет все хорошо.