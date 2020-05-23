Российская лыжница рассказала о неизбежности применения допинга в спорте
Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина на своем
Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина на своем
По ее словам, употребление допинга неизбежно, так как без него здоровья хватит максимум на год. Она также отметила, что в 50 процентах случаев спортсмен не знает, что принимает запрещенные препараты. Остальные же делают это по специальным программам.
Сама Ермошина добавила, что выступает против применения допинга, а также заявила, что побочный эффект может проявиться не сразу, а через 10−15 лет.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).