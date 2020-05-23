Российская лыжница рассказала о неизбежности применения допинга в спорте

По ее словам, употребление допинга неизбежно, так как без него здоровья хватит максимум на год. Она также отметила, что в 50 процентах случаев спортсмен не знает, что принимает запрещенные препараты. Остальные же делают это по специальным программам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--970c78cee9ce43cfe658" data-vnd="970c78cee9ce43cfe658" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=970c78cee9ce43cfe658" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сама Ермошина добавила, что выступает против применения допинга, а также заявила, что побочный эффект может проявиться не сразу, а через 10−15 лет.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.