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14:13 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка горнолыжница Файт объявила о завершении карьеры

ТАСС, 24 мая. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи австрийская горнолыжница Анна Файт завершила карьеру. Об этом 30-летняя спортсменка написала в своем аккаунте в Instagram.

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«Я готова начать новую главу в жизни, пора заняться чем-то другим, поэтому я решила уйти из горнолыжного спорта, — написала Файт. — Лыжи — это вся моя жизнь, это сделало меня той, кто я есть, и я всегда буду этим увлечена. Я благодарна за возможности, которые предоставлялись мне на протяжении последних 15 лет. Я смогла осуществить детские мечты и многое другое».

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На Олимпиаде в Сочи Файт завоевала золото в супергиганте и серебро — в гигантском слаломе, на Играх в Пхёнчхане она стала серебряным призером в супергиганте. Также в ее активе три золотые, две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств. Файт является двукратной победительницей общего зачета Кубка мира (2014, 2015).

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