Олимпийская чемпионка горнолыжница Файт объявила о завершении карьеры
ТАСС, 24 мая. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи австрийская горнолыжница Анна Файт завершила карьеру. Об этом 30-летняя спортсменка написала в своем аккаунте в Instagram.
ТАСС, 24 мая. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи австрийская горнолыжница Анна Файт завершила карьеру. Об этом 30-летняя спортсменка написала в своем аккаунте в Instagram.
«Я готова начать новую главу в жизни, пора заняться
На Олимпиаде в Сочи Файт завоевала золото в супергиганте и серебро — в гигантском слаломе, на Играх в Пхёнчхане она стала серебряным призером в супергиганте. Также в ее активе три золотые, две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств. Файт является двукратной победительницей общего зачета Кубка мира (2014, 2015).