Олимпийская чемпионка горнолыжница Файт объявила о завершении карьеры

«Я готова начать новую главу в жизни, пора заняться чем-то другим, поэтому я решила уйти из горнолыжного спорта, — написала Файт. — Лыжи — это вся моя жизнь, это сделало меня той, кто я есть, и я всегда буду этим увлечена. Я благодарна за возможности, которые предоставлялись мне на протяжении последних 15 лет. Я смогла осуществить детские мечты и многое другое».