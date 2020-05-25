ЧМ по горнолыжному спорту может быть перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии
ТАСС, 25 мая. Чемпионат мира по горнолыжному спорту, который должен пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, может быть перенесен с 2021 на 2022 год
ТАСС, 25 мая. Чемпионат мира по горнолыжному спорту, который должен пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, может быть перенесен с 2021 на 2022 год
«В понедельник президент Федерации зимних видов спорта Италии Флавио Рода представит руководителям Международной федерации лыжного спорта предложение о переносе чемпионата мира по горнолыжному спорту с февраля 2021 года на март 2022 года, — заявил Малаго. — Я полностью поддерживаю это решение, министр спорта Италии Винченцо Спадафора проинформирован об этом».
«Это очень трудное, но верное решение. Оно продиктовано финансовыми трудностями, кроме того, в случае возникновения
Глава НОК Италии уточнил, что в 2022 году соревнования состоятся после Олимпийских игр. «В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры (с 4 по 20 февраля — прим. ТАСС). Поэтому мы должны сначала провести Игры, а затем чемпионат мира», — подытожил он.
На данный момент проведение чемпионата мира по горнолыжному спорту запланировано на
В Италии зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 32 тыс. человек умерли.