Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию

Переход 33-летнего лыжника был одобрен FIS на этой неделе. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года. В последние годы спортсмен участвовал только в коммерческих соревнованиях.

В активе россиянина бронзовая медаль Игр 2014 года в Сочи на дистанции 50 километров. Также Черноусов становился третьим на чемпионате мира 2011 года в скиатлоне 15+15 километров.