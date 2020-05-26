Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию
Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Переход 33-летнего лыжника был одобрен FIS на этой неделе. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года. В последние годы спортсмен участвовал только в коммерческих соревнованиях.
В понедельник, 25 мая, о возможной смене спортивного гражданства высказалась трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Россиянка отметила, что не планирует представлять другую страну.