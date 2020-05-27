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10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген возобновит карьеру

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген, объявившая 2 года назад о завершении карьеры, возвращается на большую лыжню.

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Источник: Спорт-Экспресс

40-летняя норвежка будет выступать в марафонской серии Ski Classics в составе команды «Рагде Эйендом».

«Она вернулась», — гласит подпись под фотографией в Instagram команды.

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