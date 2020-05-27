Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген возобновит карьеру
Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген, объявившая 2 года назад о завершении карьеры, возвращается на большую лыжню.
Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген, объявившая 2 года назад о завершении карьеры, возвращается на большую лыжню.
40-летняя норвежка будет выступать в марафонской серии Ski Classics в составе команды «Рагде Эйендом».
«Она вернулась», — гласит подпись под фотографией в Instagram команды.