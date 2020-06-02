Бывшая лыжница сборной России вспомнила о разбросанных в раздевалке шприцах

«Жуть. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они же несут ответственность за несовершеннолетних», — заявила бывшая лыжница. Она добавила, что не знает, какой препарат кололи спортсменам.

Ермошина подчеркнула, что сейчас лыжный спорт стал «чище», чем 10 лет назад. «Хотя бы убрали жесткач с эритропоэтином (ЭПО) и гормоном роста», — заключила она.

Ермошина — участница многодневки «Тур де Ски» сезона-2013/2014, чемпионка Европейского кубка (2013) и многократная чемпионка России среди девушек. Сейчас она работает тренером любителей.