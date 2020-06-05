Лыжница Белорукова в следующем сезоне будет выступать под фамилией Ступак
Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова в новом сезоне будет выступать под фамилией Ступак.
Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова в новом сезоне будет выступать под фамилией Ступак.
Об этом 25-летняя спортсменка сообщила на странице в Instagram, разместив скриншот со своего профиля на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). На сайте FIS на странице Белоруковой также указана фамилия Ступак.
В январе у Белоруковой, которая в прошлом году вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, родился сын Арсений.
Белорукова завоевала две бронзовые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, также в ее активе серебро и бронза чемпионатов мира.