Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Футбол. Зарубежный
6.06
Байер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
13:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лыжница Белорукова в следующем сезоне будет выступать под фамилией Ступак

Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова в новом сезоне будет выступать под фамилией Ступак.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Об этом 25-летняя спортсменка сообщила на странице в Instagram, разместив скриншот со своего профиля на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). На сайте FIS на странице Белоруковой также указана фамилия Ступак.

В январе у Белоруковой, которая в прошлом году вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, родился сын Арсений.

Белорукова завоевала две бронзовые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, также в ее активе серебро и бронза чемпионатов мира.

 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
Брагин — новый главный тренер сборной России по хоккею
Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998 (видео)
Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь