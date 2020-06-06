Лыжники сборной России из группы Перевозчикова начали тренировочный сбор в Ижевске

«Сбор начинается сегодня, спортсмены в течение дня будут подъезжать сюда, — сказал Перевозчиков. — Но не все приедут сегодня, так как возникли определенные проблемы с выездом. Кто-то из-за транспортных проблем, кто-то из ведомства своего бумаги официальные оформить не может пока. Речь идет об Андрее Мельниченко и Александре Бессмертных».