FIS отправила Большунову большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира

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Большунов по итогам сезона-2019/20 впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира. Из-за отмены последних этапов соревнований по причине коронавируса россиянин не смог лично получить приз.

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«Наконец, самые успешные спортсмены сезона-2019/20 получат в награду медали и глобусы. Призы прибыли из Канады и США. Из-за ограничений, связанных с пандемией, передача наград заняла много времени, однако они не утратили своей ценности», — говорится в сообщении.