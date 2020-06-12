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14:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Большой Хрустальный глобус» Большунова находится в Москве

Международная федерация лыжного спорта прислала Александру Большунову большой «Хрустальный глобус».

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Источник: Спорт-Экспресс

Награда находится в Москве, сообщает ТАСС.

— Они напутали с документами. Но сейчас награда находится в Москве, — успокоила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

23-летний Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой «Хрустальный глобус».

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