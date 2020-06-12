«Большой Хрустальный глобус» Большунова находится в Москве
Международная федерация лыжного спорта прислала Александру Большунову большой «Хрустальный глобус».
Международная федерация лыжного спорта прислала Александру Большунову большой «Хрустальный глобус».
Награда находится в Москве, сообщает ТАСС.
— Они напутали с документами. Но сейчас награда находится в Москве, — успокоила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
23-летний Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой «Хрустальный глобус».