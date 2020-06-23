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23 июня, источник: Спорт-Экспресс

Большунов продолжил тренировки на базе «Малиновка» после окончания сбора

Российский лыжник Александр Большунов остался на тренировочной базе «Малиновка» в Архангельской области для продолжения тренировок после завершения сбора.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

«Сегодня закончился сбор в «Малиновке», — цитирует Бородавко ТАСС. — Александр принял решение остаться там как минимум до 26 июня, поскольку сейчас решается, где пройдет следующий сбор. В наших планах провести его в Эстонии, если выехать туда не получится, то вернемся в Центр лыжного спорта «Малиновка».

23-летний Александр Большунов — действующий победитель общего зачета Кубка мира. Он стал первым россиянином, который завоевал этот приз.

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