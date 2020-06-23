Большунов продолжил тренировки на базе «Малиновка» после окончания сбора

«Сегодня закончился сбор в «Малиновке», — цитирует Бородавко ТАСС. — Александр принял решение остаться там как минимум до 26 июня, поскольку сейчас решается, где пройдет следующий сбор. В наших планах провести его в Эстонии, если выехать туда не получится, то вернемся в Центр лыжного спорта «Малиновка».