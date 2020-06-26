Царю лыж — 65. Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов празднует юбилей

Источник: РИА "Новости"

Уникальность Николая Зимятова заключается в том, что он единственный в мире, кому хватило одной Олимпиады, чтобы завоевать неофициальное звание лыжного короля. Лыжными гонками он увлекся в восьмом классе благодаря Алексею Холостову, который тренировал детей в спортивной школе, расположенной неподалеку от Румянцева.

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В юности Зимятов убедил родителей, что музыка — не для него. Отложив нелюбимый баян подальше, он начал путь к олимпийской мечте. В 70-х еще никому не известный Зимятов даже повесил на забор своего дома олимпийские кольца, что символизировало его желание оказаться среди лучших лыжников мира.

Благодаря спорту Зимятов смог побороть хронические заболевания, которые преследовали его в детстве, однако, когда пришло время отбираться в основную сборную страны, у врачей возникли сомнения относительно готовности Зимятова бороться за высокие места.

В него поверил старший тренер мужской сборной СССР Борис Быстров. Не разуверился специалист в лыжнике и перед Олимпийскими играми 1980 года, которые принимал американский Лейк-Плэсид. За месяц до их старта, во время одного из сборов, спортсмена покинули силы, переутомление было настолько большим, что он не мог выйти на тренировку. После ситуацию осложнила болезнь. Однако Зимятов — на тот момент уже серебряный призер чемпионата мира — сумел найти в себе силы попасть в сборную и поехать в Лейк-Плэсид.

В США советский лыжник был неудержим: он завоевал золото на дистанции 30 км, после — помог одержать победу команде в эстафетной гонке, а завершил выступление триумфом в марафоне — 50-километровой дистанции. Никогда еще в истории лыжных гонок одному лыжнику не удавалось завоевать на одной Олимпиаде три золота. Более того, благодаря своему выступлению в Лейк-Плэсиде Зимятов стал обладателем звания «Король лыж», которое вручается спортсменам, завоевавшим золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх на дистанциях 30 и 50 км.

23.03.2013. Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов на пресс-конференции, посвященной Зимнему фестивалю Деда Мороза на Кубок олимпийских чемпионов. | Источник: РИА "Новости"

«Нормальный парень»

Традиция присуждения этого звания была заложена королем Швеции Густавом VI, который на чемпионате мира 1954 года в Фалуне вручил советскому лыжнику Владимиру Кузину серебряный кубок. На нем была выгравирована надпись: «Королю лыж от короля Швеции». Позже достижение Кузина повторили несколько лыжников, однако Зимятов до сих пор остается единственным, кто обе победы одержал на одной Олимпиаде.

«Често говоря, тогда мы этому особого значения не придавали, — рассказал бывший тренер сборной СССР, менеджер российской команды Юрий Чарковский. — Тогда у нас была сильная сборная: Сергей Савельев, Николай Бажуков, Александр Завьялов, Евгений Беляев, Василий Рочев, мы на каждых соревнованиях боролись за победу и призовые места, успешно выступали в эстафетах. Так что тогда к этому относились спокойней».

Но для друзей Зимятов и по сей день остается царем. «Близкие люди его так называют, — отметил Чарковский. — Первым так стал его называть главврач врачебно-физкультурного диспансера Лев Николаевич Марков. В итоге прижилось, я до сих пор его так и величаю — Царь-батюшка. Он к этому нормально относится, он вообще нормальный парень».

Свое четвертое олимпийское золото Зимятов завоевал на Играх 1984 года, хотя был серьезный риск, что в Сараево он не поедет — тренерский штаб сборной рассчитывал на более молодых спортсменов.

Но Зимятов превзошел своих напарников по команде не только на отборочных стартах, но и на Олимпиаде, где он стал единственным из всей советской сборной по лыжным гонкам обладателем золотой медали.

После окончания карьеры Зимятов перешел на тренерскую работу. В числе его учениц была и Елена Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, ныне — президент Федерации лыжных гонок России. Зимятов награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. 24 июня он присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве.