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26 июня, источник: ТАСС

Умер призер Олимпийских игр в лыжных гонках Иван Утробин

ТАСС, 26 июня. Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Иван Утробин скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

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Источник: РИА "Новости"

«На 87-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских игр в Инсбруке-1964 и чемпионата мира в Лахти-1962, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам Иван Утробин. Человек, которого весь лыжный мир за огромные объемы тренировок уважительно называл великим тружеником, который своими руками создал лыжные круги в подмосковном Красногорске», — говорится в сообщении.

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Бронзовые награды на Олимпиаде 1964 года и чемпионате мира 1962 года Утробин завоевал в составе эстафетных команд. Он является двенадцатикратным чемпионом СССР по лыжным гонкам.

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