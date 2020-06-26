Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя три месяца после его завоевания

«Если честно, уже забыл, как все это прошло, как прошли те гонки, — сказал Большунов. — Эмоции ушли на второй план, в голове — новые задачи, я стараюсь сделать все для завоевания еще одного Большого глобуса, чтобы его вручили по всем правилам — после заключительного этапа Кубка мира. Чтобы испытать реальные, крутые эмоции», — сказал Большунов.