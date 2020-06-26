Большунов: Задача — выиграть снова общий зачет Кубка мира
МОСКВА, 26 июн ‑ РИА Новости, Михаил Гончаров. Российский лыжник Александр Большунов заявил, что в новом сезоне перед ним стоит задача снова завоевать большой Хрустальный глобус.
МОСКВА, 26 июн ‑ РИА Новости, Михаил Гончаров. Российский лыжник Александр Большунов заявил, что в новом сезоне перед ним стоит задача снова завоевать большой Хрустальный глобус.
Большунов в сезоне-2019/20 стал победителем общего зачета Кубка мира. Заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке были отменены
«Если честно, уже забыл, как это все прошло. Гонки завершились, а кубок находился в Канаде, поэтому эмоции ушли на второй план. В голове ‑ новые задачи, чтобы в будущем завоевать большой Хрустальный глобус, но чтобы его вручили правильно», ‑ сказал Большунов на пресс‑конференции в МИА «Россия сегодня».
«Первым поздравил (тренер) Юрий Викторович Бородавко. Первые эмоции… Можно сказать, их не было», ‑ добавил он.