Большунов: Задача — выиграть снова общий зачет Кубка мира

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Большунов в сезоне-2019/20 стал победителем общего зачета Кубка мира. Заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке были отменены из-за распространения коронавируса, вследствие чего награждение победителей было отложено на неопределенный срок. В пятницу в пресс‑центре МИА «Россия сегодня» Большунову был вручен трофей.

«Если честно, уже забыл, как это все прошло. Гонки завершились, а кубок находился в Канаде, поэтому эмоции ушли на второй план. В голове ‑ новые задачи, чтобы в будущем завоевать большой Хрустальный глобус, но чтобы его вручили правильно», ‑ сказал Большунов на пресс‑конференции в МИА «Россия сегодня».