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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов: Задача — выиграть снова общий зачет Кубка мира

МОСКВА, 26 июн ‑ РИА Новости, Михаил Гончаров. Российский лыжник Александр Большунов заявил, что в новом сезоне перед ним стоит задача снова завоевать большой Хрустальный глобус.

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Большунов в сезоне-2019/20 стал победителем общего зачета Кубка мира. Заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке были отменены из-за распространения коронавируса, вследствие чего награждение победителей было отложено на неопределенный срок. В пятницу в пресс‑центре МИА «Россия сегодня» Большунову был вручен трофей.

«Если честно, уже забыл, как это все прошло. Гонки завершились, а кубок находился в Канаде, поэтому эмоции ушли на второй план. В голове ‑ новые задачи, чтобы в будущем завоевать большой Хрустальный глобус, но чтобы его вручили правильно», ‑ сказал Большунов на пресс‑конференции в МИА «Россия сегодня».

«Первым поздравил (тренер) Юрий Викторович Бородавко. Первые эмоции… Можно сказать, их не было», ‑ добавил он.

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