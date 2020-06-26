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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФЛГР заявила о готовности Германии провести ЧМ по лыжным гонкам

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Германия на данный момент готова провести чемпионат мира по лыжным гонкам в 2021 году, сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира должен пройти в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта 2021 года.

«Надеюсь, что ничего не изменится, потому что сейчас много слухов о второй, третьей волне (заболевания коронавирусом — ред.). Надо жить сегодня, сегодняшним днем и принимать решения не спеша, не делая далеких заявлений. Но чемпионат мира должен состояться, Германия готова принять его. Организаторы ждут и надеются, что ситуация не поменяется», — сказала Вяльбе на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Например, в Италии должен пройти чемпионат мира по горным лыжам. И организаторы отказываются от его проведения, боятся, что не смогут пригласить зрителей. А без зрителей они не могут вкладывать деньги в пустое мероприятие. Надо сейчас тренироваться по возможности и не думать ни о чем. Есть цель, и надо к ней идти. Надеюсь, что лыжники так и делают», — добавила глава ФЛГР.

В конце мая правление Союза биатлонистов России утвердило Юрия Каминского старшим тренером мужской сборной России. Воспитанником Каминского является олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.

«Я никак не отношусь, — сказала Вяльбе, комментируя переход Каминского в биатлон. — Это его право. Если он сможет помочь биатлону, то мы будем только рады».

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