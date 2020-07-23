Муза Большунова: очаровательная девушка лучшего лыжника на планете

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Анна и Александр познакомились в 2015 году на тренировке. Да-да, девушка Большунова тоже занимается лыжами, причем довольно успешно. В январе, например, она завоевала золотую медаль в спринте на молодежном чемпионате мира.

У Анны огромное количество медалей на юниорском и молодежном уровне. Сложно даже представить, сколько места дома этой спортивной семье приходится отводить под все свои награды.

Девушка начала заниматься лыжами в девять лет и сразу стала показывать отличные результаты, так что вызовы в сборные России разных возрастов не были для Анны сюрпризом. На одном из сборов национальной команды Жеребятьева и познакомилась с Большуновым. Пара вместе тренировалась под руководством Юрия Бородавко.

«Саша начал пробовать за мной ухаживать на первых совместных сборах. Я тогда еще подумала: “Ну такое…” Потом я заболела, и он в свой выходной приехал ко мне с огромным мешком фруктов! В этот момент я поняла — вот она, настоящая забота. Так все и закрутилось», — рассказывала Анна.

Пара проводит вместе все свое время, ведь они до сих пор занимаются в группе Бородавко. По словам Анны, им даже не хочется отдыхать друг от друга, а такое количество совместного времени только укрепляет их отношения.

В апреле Анна решила превратить свой аккаунт в Instagram в полноценны блог, на который уже подписались более 10 тысяч человек. На своей страничке девушка рассказывает о спорте, отношениях и путешествиях.

Благодаря соревнованиям Анна уже успела объездить половину мира. Впереди — оставшаяся часть неизведанных мест и стран.

Большунов же признавался, что Анна много ему помогала во время победного сезона. «Когда Аня рядом, спокойнее, есть с кем поговорить», — говорил лучший лыжник мира.