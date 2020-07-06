Норвежский лыжник Клебо рассказал, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах турнира в Канаде и США, которые впоследствии были отменены из-за угрозы коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--558a8f6cf3dfb84380d7" data-vnd="558a8f6cf3dfb84380d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=558a8f6cf3dfb84380d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я очень уважаю хороших спортсменов, и Александр Большунов в их числе. Я видел, как некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачете Кубка мира. Но причина проста: мы досрочно завершили сезон из-за коронавируса», — сказал норвежец.

Клебо, помимо побед на Олимпиаде-2018, имеет в активе три золота чемпионата мира — 2019, победы в общем зачете Кубка мира (2017/18, 2018/19), а также в многодневной гонке «Тур де Ски» (2018/19).

Большунов первым из россиян выиграл общий зачет Кубка мира. Ранее лишь двум отечественным спортсменам удавалось выиграть общий зачет — Александр Завьялов дважды становился обладателем Кубка мира (сезоны-1980/81, 1982/83), а в сезоне-1990/91 общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который впоследствии принял решение выступать за Казахстан, в сезоне-1993/94 он выиграл еще один Большой хрустальный глобус. Лучшим результатом россиян до этого момента были вторые места, в разное время подобного достижения добивались Большунов (сезон-2018/19), Сергей Устюгов (2016/17) и Александр Легков (сезоны-2012/13 и 2013/14). Вяльбе выигрывала женский Кубок мира пять раз.