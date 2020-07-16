Как советский матрос стал первым лыжным королём. Удивительная история Владимира Кузина

Источник: РИА "Новости"

1954 год. Швеция. Чемпионат мира по лыжным гонкам. Финский спортсмен Вейко Хакулинен чувствовал себя безоговорочным фаворитом. Олимпийский чемпион в марафоне намерен был на чемпионате мира взять три золотых медали, и никак не меньше.



Но на пути Хакулинена неожиданно встал молодой советский лыжник Владимир Кузин. 23-летний спортсмен, совсем недавно служивший матросом на ледоколе обыграл финна на двух длинных дистанциях и настолько восхитил короля Швеции Густава VI, что тот вручил ему специальный кубок и провозгласил королём лыж. А Хакулинен подарил Кузину свои лыжи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7c44944a23a515d91f5b" data-vnd="7c44944a23a515d91f5b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7c44944a23a515d91f5b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лыжник и матрос

Пути Хакулинена и Кузина в большой спорт были абсолютно разными. Финн родился на пять лет раньше, и в 1946-м, когда Владимир закончил школу и ушёл в техникум, Хакулинен уже вовсю тренировался под руководством Велле Сааринена, двукратного чемпиона мира и знаменитого наставника. Именно Сааринен сделал сборную Финляндии той поры сильнейшей в мире.



Хакулинен занимался лыжами большую часть времени, а Кузин…



Его история была куда более удивительной.

Конечно, Владимир умел бегать на лыжах, но делал это исключительно по необходимости. От его родной деревни Лампожня в Архангельской области до школы, в которой он учился, было 15 км. Преодолевать такое расстояние по снегу можно было только на лыжах.

Кузин мастерил их сам, делая пошире и попрочнее, чтобы в валенках можно было стоять и не проваливаться. Спортивным ходом такое передвижение нельзя было назвать при всём желании.

Кузин после восьмого класса ушёл из школы. Его отец Семён Кузин с фронта пришёл инвалидом, его состояние ухудшалось. Владимир был старшим в многодетной семье — ему необходимо было зарабатывать. Он устроился начальником радиоузла, ходил матросом на ледоколе «Седов» и китобойном судне, занимался промыслом рыбы.

Во время трансляции в радиоузле передачи про уроженца Архангельской области Владимира Оляшева, одного из сильнейших лыжников СССР того времени, Кузин по-настоящему «заболел» лыжами. Ему тоже хотелось участвовать в соревнованиях и побеждать.

От валенок до победы на чемпионате СССР

С победы и началась его спортивная карьера. Сельские областные соревнования Владимир Кузин выиграл на допотопных даже для того времени лыжах. Про ботинки речи не было — юный спортсмен бежал в привычных валенках.



К той гонке его готовил школьный учитель физкультуры Александр Фёдорович Гаев. Именно он рассказал подопечному, что побеждает не тот, кто физически сильнее, а тот, кто правильнее передвигается. Кузин радовался первой лыжной победе в жизни, а Хакулинен в тот момент уже готовился к Олимпийским играм 1952 года в Осло.

«Настоящие» лыжные гонки Кузин распробовал только после призыва в армию. Там на него обратил внимание Дмитрий Васильевич Максимов, известный специалист, мастер постановки техники. По его словам, Кузин схватывал всё мгновенно, рвался в бой, был готов биться с кем угодно.

Максимов в 1952-м повёз Кузина на чемпионат СССР, где Владимир в гонке на 18 км финишировал только 46-м! А Хакулинен тем временем стал олимпийским чемпионом на дистанции 50 км.



Но неудача не остановила молодого советского лыжника. Кузин стал работать с тренером Владимиром Дмитриевичем Шапошниковым. И через год на чемпионате Союза завоевал золотую медаль на той самой дистанции 18 км. И вошёл в число лучших лыжников страны на долгие годы.

Читайте также Умер призер Олимпийских игр в лыжных гонках Иван Утробин

Победное предупреждение

Старший тренер сборной СССР Андрей Алексеевич Карпов считал Кузина одним из основных кандидатов на участие в чемпионате мира 1954 года в Фалуне.



Для сборной СССР это был особый чемпионат — дебютный. Отбор в команду тогда осуществлялся не только по спортивным результатам, кандидаты должны были отвечать массе требований, пройти специальный инструктаж.



Чуть более чем за месяц до поездки в Швецию в Москве должна была пройти международная гонка с участием лыжников из Финляндии, Польши, Чехословакии. Но бесснежная зима вынудила организаторов перенести соревнования в Свердловск.



Тогда на Уктусских горах состоялась первая очная встреча Кузина и Хакулинена. Русский лыжник стартовал 58-м, финн — 50-м. Перед гонкой Кузин сказал Шапошникову, что результаты жеребьёвки в его пользу, так как он будет знать время соперника.

Именно так. Советский лыжник, не участвовавший ни в одной международной гонке, собирался ориентироваться на результат олимпийского чемпиона.

Кузин выиграл гонку, а Хакулинен стал третьим. Предупреждение было сделано. Но финн, хоть и признал силу конкурента, не сомневался — он сильнее. Да и какой смысл отдавать все силы за месяц до ЧМ-1954?

Но на чемпионате мира в Фалуне Кузин показал, чему научился буквально за два года с момента победы Хакулинена на Олимпийских играх.

Читайте также Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя три месяца после его завоевания

Восемь секунд на полтиннике

В гонке на 30 км, открывавшей чемпионат, советский лыжник одержал красивейшую победу.



Хакулинен стартовал за несколько минут до Кузина и показал отличный результат. Никто не сомневался, что Вейко — победитель. Финский и норвежский радиокомментаторы даже завершили репортаж, объявив имя чемпиона. Но лыжник из СССР поверг в шок всех — он превзошёл финна на 26 секунд! Судьи-хронометристы сверили показания — да, 26 секунд в пользу Кузина!



Это была сенсация, но победу Владимир воспринял довольно спокойно. Впереди были другие гонки.



В эстафете финны обыграли сборную СССР, но Кузин и Хакулинен на своих этапах показали абсолютно одинаковое время. Олимпийский чемпион одержал победу в гонке на 15 км, в которой боролся исключительно с соотечественниками.

Оставалась только самая престижная дистанция на 50 км. Король Швеции Густав VI лично должен был вручить победителю специальный кубок. Участие Кузина в марафоне поначалу не планировалось, но тренерский штаб решил, что Владимир в таком состоянии, как в Фалуне, вполне способен биться за высокие места.

И не ошиблись. После 10 км Кузин выигрывал у Хакулинена 26 секунд, после 20 км — 1 минуту и 13 секунд, после 25 км — 1 минуту и 30 секунд, после 30 км — 2 минуты.



После этого ситуация на дистанции начала меняться. Хакулинен, ушедший в гонку на три минуты раньше конкурента, начал прибавлять. У Кузина возникли проблемы с инвентарём (отстегнулась лыжа), начались судороги. Преимущество таяло на глазах.

«Золотая медаль в марафоне досталась мне с нечеловеческой болью… Когда до финиша оставалось совсем немного, мне действительно стало невмоготу. Соревнования проходили в мороз, мой лёгкий свитер не спасал. На затяжных спусках ветер ледяным компрессом охватывал тело, а мышцы живота стало сводить судорогой… Чтобы хоть капельку унять боль, я бил себя кулаком по животу, приседал, делал на ходу какие-то упражнения — ничто не помогало. Оставался один выход — идти, сжав зубы…»



Трибуны приветствовали Хакулинена, но понимали, что нужно дождаться финиша Кузина. Советский лыжник из последних сил сумел ускориться на последней прямой и одержал победы с разницей в 8 секунд! Восемь секунд после 50 км и трёх часов борьбы!

Густав VI наградил Кузина приготовленным кубком и на весь мир провозгласил королём лыж. А Вейко Хакулинен, впечатлённый выступлением соперника из СССР, подарил ему свои лыжи.

На том же чемпионате мира блестяще выступила и Любовь Баранова (Козырева). Это были первые и очень громкие победы советских спортсменов на мировой лыжне. А звание первого короля лыж навсегда осталось за Владимиром Кузиным.