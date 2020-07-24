Норвежская лыжница пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку
Норвежская лыжница Мартине Эк Хаген пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку Юлию Чекалеву. Ее слова приводит Dagbladet.
Норвежская лыжница Мартине Эк Хаген пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку Юлию Чекалеву. Ее слова приводит Dagbladet.
Эк Хаген вспомнила, как Чекалева победила на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году, а затем в ее
Спортсменка добавила, что была ошеломлена, когда узнала о допинге россиянки. «Хорошо, что нарушивших правила спортсменов ловят, хоть это и занимает много времени», — подытожила Хаген.
Результаты Чекалевой, начиная с Олимпийских игр 2014 года, были аннулированы