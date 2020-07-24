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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежская лыжница пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку

Норвежская лыжница Мартине Эк Хаген пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку Юлию Чекалеву. Ее слова приводит Dagbladet.

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Источник: AP 2020

Эк Хаген вспомнила, как Чекалева победила на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году, а затем в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество. «Я так и не получила призовые за победу. Это грустно. Деньги не самое главное для спортсменов, но призовые много значат. Чекалева лишилась медали, но у нее остались деньги», — посетовала она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка добавила, что была ошеломлена, когда узнала о допинге россиянки. «Хорошо, что нарушивших правила спортсменов ловят, хоть это и занимает много времени», — подытожила Хаген.

Результаты Чекалевой, начиная с Олимпийских игр 2014 года, были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Победа на этапе Кубка мира в Рыбинске перешла к Эк Хаген. Лучшим достижением норвежки в общем зачете Кубка мира является 47-е место в сезоне 2011/2012.

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