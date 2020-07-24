Норвежская лыжница пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку

Эк Хаген вспомнила, как Чекалева победила на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году, а затем в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество. «Я так и не получила призовые за победу. Это грустно. Деньги не самое главное для спортсменов, но призовые много значат. Чекалева лишилась медали, но у нее остались деньги», — посетовала она.