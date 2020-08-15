Петтеру Нортугу грозит уголовное дело за хранение кокаина

«Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью я превысил скорость, и меня остановила полиция. Затем меня отвезли в клинику для анализа крови. Кроме того, в моем доме полиция обнаружила небольшое количество наркотиков. Это кокаин. Я в отчаянии и боюсь того, что дальше будет. Я невероятно сожалею и извиняюсь перед теми, кого я снова разочаровал. Я знаю, что сейчас будет уголовное дело. Я возьму на себя всю ответственность за содеянное», — написал норвежец в своем аккаунте в Instagram.