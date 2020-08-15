Полиция нашла кокаин в доме 13-кратного чемпиона мира по лыжам Нортуга

Источник: Sport24

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«Я совершил большую ошибку. Вчера на дороге меня остановила полиция. Я вел машину слишком быстро. Меня отправили на медобследование, а позднее полиция нашла небольшое количество наркотиков в моем доме. Это кокаин.

Я в отчаянии. Мне страшно думать, что меня ждет в будущем. Мне очень жаль, что я разочаровал других людей, — написал Нортуг в инстаграме.

Португ — 13-кратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира. Объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.