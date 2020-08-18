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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Двукратному олимпийскому чемпиону пригрозили тюрьмой за хранение наркотиков

Двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу пригрозили тюрьмой за хранение наркотиков. Об этом сообщает портал vg.no.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в доме Нортуга было обнаружено 50 граммов кокаина. Бывший спортсмен будет проходить по статье, подразумевающей наказание от денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.

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При этом адвокат Нортуга Халвард Хелле заявил, что результаты анализов крови бывшего лыжника еще не получены, а значит, говорить о более конкретных мерах наказания для него рано. Юрист подчеркнул, что его клиент осознает случившееся.

Полиция провела обыски в доме Нортуга после того, как его остановили за превышение скорости. В социальных сетях бывший спортсмен уже отреагировал на инцидент. «Я знаю, что будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал», — написал он в Instagram.

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Обе золотые олимпийские медали Нортуг выиграл в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, он 13-кратный чемпион мира и дважды обладатель неофициального звания Короля лыж. В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.

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