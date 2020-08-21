Перед инцидентом с наркотиками Нортуг тренировался с детьми

Об этом со ссылкой на свидетелей пишет NRK. Олимпийский чемпион был обвинен в превышении скорости, после чего в его доме были найдены 10 граммов кокаина. Адвокаты 34-летнего спортсмена уверяют, что не употреблял алкоголь и наркотики перед тем, как сесть за руль. Но окончательно это станет ясно только после появления результата анализа крови и слюны Нортуга.