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10:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перед инцидентом с наркотиками Нортуг тренировался с детьми

За два с половиной часа до того, как Петтер Нортуг был остановлен полицией недалеко от аэропорта Осло, он участвовал в тренировке юных лыжников и вел себя совершенно адекватно.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом со ссылкой на свидетелей пишет NRK. Олимпийский чемпион был обвинен в превышении скорости, после чего в его доме были найдены 10 граммов кокаина. Адвокаты 34-летнего спортсмена уверяют, что не употреблял алкоголь и наркотики перед тем, как сесть за руль. Но окончательно это станет ясно только после появления результата анализа крови и слюны Нортуга.

У руководства спортшколы, где Нортуг выступал в роли приглашенного инструктора, вопросов по поводу его состояния не возникло. После того, как Петтер покинул спортшколу, он проехал около 150 км примерно за два часа. Его «Ягуар» был остановлен 13 августа в 20.15 из-за того, что полицейский радар зафиксировал езду со скоростью 168 км/ч на дороге с ограничением в 110 км/ч.

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