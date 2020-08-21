Нортуг рассказал о зависимости от наркотиков и алкоголя
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг признался, что у него серьезная зависимость от наркотиков и алкоголя.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг признался, что у него серьезная зависимость от наркотиков и алкоголя.
В середине августа Нортуг в своем Instagram сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Норвежец добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин. Норвежская газета сообщила, что прокурор выдвинул 34-летнему
«Я хочу сказать то, в чем мне очень трудно признаться. У меня серьезная проблема с употреблением психоактивных веществ: алкоголь, наркотики и таблетки. Это связано с периодическими бурными вечеринками. Я не воспринимал это всерьез, отрицал и скрывал от окружающих меня людей. Это привело к очень серьезным последствиям», — цитирует Нортуга NRK.
«Проблема с употреблением психоактивных веществ возникала постепенно, с тех пор как я ушел из спорта в 2018 году. Я сделал много того, за что мне было стыдно, в погоне за адреналином и яркими переживаниями. Сейчас все пошло наперекосяк, и мне нужна помощь», — добавил Нортуг.
Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).