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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нортуг рассказал о зависимости от наркотиков и алкоголя

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг признался, что у него серьезная зависимость от наркотиков и алкоголя.

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Источник: РИА "Новости"

В середине августа Нортуг в своем Instagram сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Норвежец добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин. Норвежская газета сообщила, что прокурор выдвинул 34-летнему экс-спортсмену обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина.

«Я хочу сказать то, в чем мне очень трудно признаться. У меня серьезная проблема с употреблением психоактивных веществ: алкоголь, наркотики и таблетки. Это связано с периодическими бурными вечеринками. Я не воспринимал это всерьез, отрицал и скрывал от окружающих меня людей. Это привело к очень серьезным последствиям», — цитирует Нортуга NRK.

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«Проблема с употреблением психоактивных веществ возникала постепенно, с тех пор как я ушел из спорта в 2018 году. Я сделал много того, за что мне было стыдно, в погоне за адреналином и яркими переживаниями. Сейчас все пошло наперекосяк, и мне нужна помощь», — добавил Нортуг.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).

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