У Большунова может сорваться ключевой осенний сбор. Чем это грозит

Источник: РИА "Новости"

Группа Юрия Бородавко, в которую входят действующий обладатель Большого Хрустального Александр Большунов, олимпийские призеры Денис Спицов, Алексей Червоткин и Наталья Непряева, а также Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова, по полной программе готовится к зиме. Но пандемия накладывает заметный отпечаток на планы наших лыжников.

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— В воскресенье выезжаем в Малиновку, — сообщил Юрий Бородавко. — Будем там до 19 сентября. Потом планируется сбор в Рамзау. Если с ним не получится, отправимся в Сочи.

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— Правильно понимаю, что Рамзау — важнейшее звено подготовки к сезону?

— Это ключевой сбор. Речь не только о методической подготовке. Там мы должны получить лыжи и заняться их обработкой — наложить новые шлифты. Сбор необходим для обеспечения именно технической стороны. Можно быть идеально готовым физически, но, если инвентарь не на высоком уровне, зимой будешь проигрывать. Плюс с этого сезона, по решению FIS, лыжи нельзя обрабатывать фтором. А у нас это — основа. Нужно перешлифовать все лыжи, которые мы получали раньше.

— Это не так просто?

— Необходимо все убирать, наносить новую структуру, опять тестировать. Вдруг где-то фтор остался? FIS вводит жесткий запрет, но времени на подготовку к новым правилам фактически нет. На сегодняшний день мы на 90 процентов не готовы: новые лыжи еще не получили, а старые — не перешлифовали. И как начинать сезон? Часть шлифтов мы можем положить в России, но основные — нужно наносить за рубежом.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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— Сколько времени на это требуется?

— Раньше сервисеры приезжали с нами на этот сбор и все время занимались только подготовкой лыж, их тестированием, шлифовкой. Это трудоемкий процесс, который требует времени. Не меньше трех недель. Сами посудите — у каждого спортсмена от 30 пар лыж и больше. И каждая должна быть идеально готова.

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Те, кто много тренируется, способны держать форму весь сезон

— Летняя подготовка вас устроила?

— Тренировочную работу выполнили в полном объеме. Да, были болезни, но в целом — все нормально, ребята в неплохом состоянии. Насколько же эффективна была работа обычно показывают тесты. Но сравнивать показатели с прошлогодними сложно, потому что все наши тестовые круги — за рубежом. Мы ведь всегда готовились там.

— Йоханнес Клебо говорит, что тренируется как никогда много. Как-то за двое суток накатал и набегал 250 км. Не страшно?

— Судя по его результатам на дистанционных гонках, прогресса, о котором он постоянно декларирует, не видно.

Ничего удивительно в том, что Клебо хочет поднять выносливость и стать более конкурентоспособным в дистанционных гонках нет. Но что на самом деле — покажет зима. А бумага и интернет все стерпят.

— Как Большунов воспринял слова норвежца по поводу того, что Кубок мира по ошибке отправили в Россию и следующей весной он приедет по адресу?

— Саша не делится своими эмоциями относительно таких высказываний. Но, думаю, это подзадоривает его. И ему хочется, по меньшей мере, отстоять то, что было сделано в прошлом сезоне.

— Получится?

— Будет видно зимой. Было много примеров, когда люди проделывали огромный объем работы летом, но в сезоне ничего не могли показать. Были и обратные примеры. Вроде болеет человек постоянно, а потом раз — и выстреливает. Так что сейчас можно только гадать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CB54x3YKbs0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CB54x3YKbs0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CB54x3YKbs0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-26T16:09:43+00:00">26 Июн 2020 в 9:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Главный старт предстоящей зимы — чемпионат мира. Но и Большунов и вы говорите о том, что надо бы сохранить Большой хрустальный глобус. Как совместить одно с другим?

— Прошлый сезон показал, что спортсмены, которые тренируются очень много, способны удерживать форму на протяжении всей зимы. И даже сейчас, оглядываясь назад, сложно сказать, где у Саши был пик формы, а где нет. Главное на данном этапе — выполнить всю работу, которая запланирована на подготовительный период. А зимой избежать болезней и не допускать ошибок по смазкам — то, что у нас случалось в прошлом сезоне. Тогда с остальным будет проще. Другое дело, что пока непонятно, каким вообще будет предстоящий сезон…

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Пока Непряева не сделала те шаги, чтобы создать зимой Йохауг серьезную конкуренцию

— Тереза Йохауг перетренировалась. Звучит странно, согласитесь. Она же не новичок, у нее опыта — на всю норвежскую сборную хватит. Как такое получилось?

— Я бы не стал драматизировать ситуацию. Норвежцы очень щепетильно относятся к состоянию спортсменов, у них постоянно идут тестирования, в онлайн-режиме мониторится состояние каждого. Думаю, речь все-таки об усталости, а не перетренированности. Таким спортсменам, как Йохауг, перетренироваться очень сложно.

— Поэтому все и удивились.

— Наверное, это сложности перевода. Перетренировка — это когда в организме происходят определенные отклонения. Думаю, это не тот случай. Просто ей дают возможность отдохнуть, восстановиться.

— Ее 31.40 в беге на 10 км по стадиону вас поразили? Она чемпионат России по легкой атлетике может выиграть.

— Нет, с ее антропометрическими данными и функциональной подготовкой это реально.

Другое дело, что нынешнее перенапряжении Йохауг можно связать с легкоатлетическим сезоном. После насыщенной зимы у нее было огромное желание попасть еще и на чемпионат Европы. Это легко могло привести к накоплению большой усталости, которая сейчас проявляется.

— Хорошая возможность для Натальи Непряевой побороться с ней за Кубок мира?

— Непряева одарена большим здоровьем, но пока, к сожалению, правильно распорядиться своим состоянием у нее не получается. Хотелось бы желать большего и лучшего от ее отношения к реализации поставленных целей. Пока ей не хватает концентрации и самоотдачи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC0fdLuIp4f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC0fdLuIp4f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC0fdLuIp4f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Непряева Наталия ✌️️? (@natali_nepryaeva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-19T10:23:38+00:00">19 Июл 2020 в 3:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это ощущается даже сейчас?

— Пока она не проделала те шаги, чтобы создать в предстоящем сезоне Йохауг очень серьезную конкуренцию. Надеюсь на лучшее, но пока не все идет так, как хотелось бы.