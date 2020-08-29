У Большунова может сорваться ключевой осенний сбор. Чем это грозит
Знаменитый лыжный тренер Юрий Бородавко — о подготовке Большунова и Непряевой к предстоящему сезону.
Знаменитый лыжный тренер Юрий Бородавко — о подготовке Большунова и Непряевой к предстоящему сезону.
Группа Юрия Бородавко, в которую входят действующий обладатель Большого Хрустального Александр Большунов, олимпийские призеры Денис Спицов, Алексей Червоткин и Наталья Непряева, а также Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова, по полной программе готовится к зиме. Но пандемия накладывает заметный отпечаток на планы наших лыжников.
— В воскресенье выезжаем в Малиновку, — сообщил Юрий Бородавко. — Будем там до 19 сентября. Потом планируется сбор в Рамзау. Если с ним не получится, отправимся в Сочи.
— Правильно понимаю, что Рамзау — важнейшее звено подготовки к сезону?
— Это ключевой сбор. Речь не только о методической подготовке. Там мы должны получить лыжи и заняться их обработкой — наложить новые шлифты. Сбор необходим для обеспечения именно технической стороны. Можно быть идеально готовым физически, но, если инвентарь не на высоком уровне, зимой будешь проигрывать. Плюс с этого сезона, по решению FIS, лыжи нельзя обрабатывать фтором. А у нас это — основа. Нужно перешлифовать все лыжи, которые мы получали раньше.
— Это не так просто?
— Необходимо все убирать, наносить новую структуру, опять тестировать. Вдруг
— Сколько времени на это требуется?
— Раньше сервисеры приезжали с нами на этот сбор и все время занимались только подготовкой лыж, их тестированием, шлифовкой. Это трудоемкий процесс, который требует времени. Не меньше трех недель. Сами посудите — у каждого спортсмена от 30 пар лыж и больше. И каждая должна быть идеально готова.
— Летняя подготовка вас устроила?
— Тренировочную работу выполнили в полном объеме. Да, были болезни, но в целом — все нормально, ребята в неплохом состоянии. Насколько же эффективна была работа обычно показывают тесты. Но сравнивать показатели с прошлогодними сложно, потому что все наши тестовые круги — за рубежом. Мы ведь всегда готовились там.
— Йоханнес Клебо говорит, что тренируется как никогда много.
— Судя по его результатам на дистанционных гонках, прогресса, о котором он постоянно декларирует, не видно.
Ничего удивительно в том, что Клебо хочет поднять выносливость и стать более конкурентоспособным в дистанционных гонках нет. Но что на самом деле — покажет зима. А бумага и интернет все стерпят.
— Как Большунов воспринял слова норвежца по поводу того, что Кубок мира по ошибке отправили в Россию и следующей весной он приедет по адресу?
— Саша не делится своими эмоциями относительно таких высказываний. Но, думаю, это подзадоривает его. И ему хочется, по меньшей мере, отстоять то, что было сделано в прошлом сезоне.
— Получится?
— Будет видно зимой. Было много примеров, когда люди проделывали огромный объем работы летом, но в сезоне ничего не могли показать. Были и обратные примеры. Вроде болеет человек постоянно, а потом раз — и выстреливает. Так что сейчас можно только гадать.
— Главный старт предстоящей зимы — чемпионат мира. Но и Большунов и вы говорите о том, что надо бы сохранить Большой хрустальный глобус. Как совместить одно с другим?
— Прошлый сезон показал, что спортсмены, которые тренируются очень много, способны удерживать форму на протяжении всей зимы. И даже сейчас, оглядываясь назад, сложно сказать, где у Саши был пик формы, а где нет. Главное на данном этапе — выполнить всю работу, которая запланирована на подготовительный период. А зимой избежать болезней и не допускать ошибок по смазкам — то, что у нас случалось в прошлом сезоне. Тогда с остальным будет проще. Другое дело, что пока непонятно, каким вообще будет предстоящий сезон…
— Тереза Йохауг перетренировалась. Звучит странно, согласитесь. Она же не новичок, у нее опыта — на всю норвежскую сборную хватит. Как такое получилось?
— Я бы не стал драматизировать ситуацию. Норвежцы очень щепетильно относятся к состоянию спортсменов, у них постоянно идут тестирования, в
— Поэтому все и удивились.
— Наверное, это сложности перевода. Перетренировка — это когда в организме происходят определенные отклонения. Думаю, это не тот случай. Просто ей дают возможность отдохнуть, восстановиться.
— Ее 31.40 в беге на 10 км по стадиону вас поразили? Она чемпионат России по легкой атлетике может выиграть.
— Нет, с ее антропометрическими данными и функциональной подготовкой это реально.
Другое дело, что нынешнее перенапряжении Йохауг можно связать с легкоатлетическим сезоном. После насыщенной зимы у нее было огромное желание попасть еще и на чемпионат Европы. Это легко могло привести к накоплению большой усталости, которая сейчас проявляется.
— Хорошая возможность для Натальи Непряевой побороться с ней за Кубок мира?
— Непряева одарена большим здоровьем, но пока, к сожалению, правильно распорядиться своим состоянием у нее не получается. Хотелось бы желать большего и лучшего от ее отношения к реализации поставленных целей. Пока ей не хватает концентрации и самоотдачи.
— Это ощущается даже сейчас?
— Пока она не проделала те шаги, чтобы создать в предстоящем сезоне Йохауг очень серьезную конкуренцию. Надеюсь на лучшее, но пока не все идет так, как хотелось бы.
Владимир Иванов