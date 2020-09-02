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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция сняла обвинение с Нортуга в вождении в состоянии опьянения

Полиция сняла часть обвинений с двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга после получения результатов анализа крови, сообщает норвежская газета Verdens Gang.

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Источник: Спорт РИА Новости

В середине августа Нортуг в своем Instagram сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Норвежец добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин. Verdens Gang сообщила, что прокурор выдвинул 34-летнему экс-спортсмену обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина.

Как сообщает издание, анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция.

«Полиция снимает обвинение в вождении в состоянии наркотического опьянения. Предварительное обвинение в хранении наркотиков и превышении скорости сохраняется», — говорится в протоколе.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).

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