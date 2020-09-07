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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

В World Athletics ответили на слова Мутко об астме у норвежских спортсменов

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен вспомнил слова бывшего министра спорта России Виталия Мутко, который, по его словам, говорил ему об этом «на каждой встрече».

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Источник: РИА "Новости"

«Бывший министр спорта России Виталий Мутко постоянно говорил мне об этом на каждой встрече. Я ему говорил, что я, конечно, норвежец, но о таком лучше рассказывать ВАДА и предлагать при этом пути выхода из ситуации.

С другой стороны, Мутко указывал на использование запрещённых препаратов в спорте. Такие лекарства нужно принимать только тогда, когда человек реально болен. Для этого существуют терапевтические исключения. Хорошо бы кто-нибудь провёл исследование по использованию противоастматических препаратов в разных странах и провёл сравнения, — приводит слова Андерсена VG.

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