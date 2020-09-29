Олимпийский чемпион Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам

Крюков будет готовить китайских лыжников к домашней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине. Его контракт с федерацией рассчитан до конца олимпийского сезона.
«Обсуждение было еще зимой, на работу должен был ехать весной, но из-за карантина все приостановилось», — рассказал Крюков, который уже приступил к работе с командой в Китае.
Олимпийский чемпион отметил, что в тренерском штабе ему будет помогать молодой российский тренер Николай Дундуков.
Крюков будет тренировать мужскую и женскую спринтерские команды. «Мне нельзя говорить о том, где мы и как тренируемся, но в целом должен сказать, что в плане подготовки спортсменов я ожидал худшего. В преддверии домашней Олимпиады у всех спортсменов горят глаза, все заряжены на работу», — заметил он.
Крюкову 35 лет, помимо олимпийской золотой медали на его счету серебряная награда Игр-2014 в Сочи и три победы на чемпионах мира. Профессиональную карьеру он завершил в апреле 2019 года.