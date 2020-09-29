Олимпийский чемпион Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам

Крюков будет готовить китайских лыжников к домашней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине. Его контракт с федерацией рассчитан до конца олимпийского сезона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обсуждение было еще зимой, на работу должен был ехать весной, но из-за карантина все приостановилось», — рассказал Крюков, который уже приступил к работе с командой в Китае.

Олимпийский чемпион отметил, что в тренерском штабе ему будет помогать молодой российский тренер Николай Дундуков.

Крюков будет тренировать мужскую и женскую спринтерские команды. «Мне нельзя говорить о том, где мы и как тренируемся, но в целом должен сказать, что в плане подготовки спортсменов я ожидал худшего. В преддверии домашней Олимпиады у всех спортсменов горят глаза, все заряжены на работу», — заметил он.