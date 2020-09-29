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29 сентября, источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере россиянин Никита Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам. Об этом он сообщил ТАСС.

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Крюков будет готовить китайских лыжников к домашней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине. Его контракт с федерацией рассчитан до конца олимпийского сезона.

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«Обсуждение было еще зимой, на работу должен был ехать весной, но из-за карантина все приостановилось», — рассказал Крюков, который уже приступил к работе с командой в Китае.

Олимпийский чемпион отметил, что в тренерском штабе ему будет помогать молодой российский тренер Николай Дундуков.

Крюков будет тренировать мужскую и женскую спринтерские команды. «Мне нельзя говорить о том, где мы и как тренируемся, но в целом должен сказать, что в плане подготовки спортсменов я ожидал худшего. В преддверии домашней Олимпиады у всех спортсменов горят глаза, все заряжены на работу», — заметил он.

Крюкову 35 лет, помимо олимпийской золотой медали на его счету серебряная награда Игр-2014 в Сочи и три победы на чемпионах мира. Профессиональную карьеру он завершил в апреле 2019 года.

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