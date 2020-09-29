Главный фигурант допинг-скандала на ЧМ по лыжным видам спорта дал признательные показания

Процесс проходит в окружном суде Мюнхена. Житель Эрфурта Марк С. признался в том, что с 2012 года применял методы допинга и давал запрещенные препараты спортсменам, прежде всего атлетам, занимающимся зимними видами спорта и велоспортом. Признание зачитали адвокаты обвиняемого. Как отмечает агентство, новых имен предполагаемых клиентов врача не прозвучало.

Мужчина утверждал, что он «не получал прибыли от допинга». Кроме того, 42-летний Марк С. считает, что угрозы для здоровья спортсменов не было. «Для меня было всегда важно, чтобы их здоровью не причинялся вред», — говорится в признании.

Прокуратура Мюнхена вынесла обвинения против врача почти по 150 эпизодам, он не признал себя виновным лишь примерно по десятку из них.

27 февраля 2019 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам Макса Хауке и Доминика Балдауфа, эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также казахстанского лыжника Алексея Полторанина. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.