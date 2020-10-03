Технический комитет FIS утвердил календарь Кубка мира по лыжным гонкам

Заседание комитета прошло в пятницу. Согласно календарю сезона, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финском городе Рука с 27 по 29 ноября, а финал Кубка мира запланирован в Пекине на 19—21 марта 2021 года.
Многодневка «Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января 2021 года в швейцарском Фаль Мюстайре, а также итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Чемпионат мира по лыжным гонкам состоится в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.
Согласно заверенному календарю Кубка мира по горнолыжному спорту, в рамках соревнований пройдут 39 мужских и 35 женских стартов. Стартует сезон Кубка мира 17—18 октября в австрийском Зёльдене, а завершится 17—21 марта в швейцарском Ленцерхайде.