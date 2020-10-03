Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Кристал Пэлас
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа
Ротор
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Кротоне
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Уэска
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Бетис
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Технический комитет FIS утвердил календарь Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Технический комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил календарь Кубка мира по лыжным гонкам и горнолыжному спорту сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте FIS.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заседание комитета прошло в пятницу. Согласно календарю сезона, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финском городе Рука с 27 по 29 ноября, а финал Кубка мира запланирован в Пекине на 19—21 марта 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января 2021 года в швейцарском Фаль Мюстайре, а также итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Чемпионат мира по лыжным гонкам состоится в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Согласно заверенному календарю Кубка мира по горнолыжному спорту, в рамках соревнований пройдут 39 мужских и 35 женских стартов. Стартует сезон Кубка мира 17—18 октября в австрийском Зёльдене, а завершится 17—21 марта в швейцарском Ленцерхайде.

Читайте также
 Что будет, если отказаться от алкоголя? Отвечает врач-нарколог
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC
Экс-ученица Тутберидзе рассказала о шутках тренера
Двукратная олимпийская чемпионка из России приостановила карьеру
СМИ: «Зенит» и «Спортинг» договорились о трансфере хавбека
Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения
Дерби двух столиц и другие матчи: Топ-5 ставок выходных
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь