Технический комитет FIS утвердил календарь Кубка мира по лыжным гонкам

Источник: РИА "Новости"

Заседание комитета прошло в пятницу. Согласно календарю сезона, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финском городе Рука с 27 по 29 ноября, а финал Кубка мира запланирован в Пекине на 19—21 марта 2021 года.

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Многодневка «Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января 2021 года в швейцарском Фаль Мюстайре, а также итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Чемпионат мира по лыжным гонкам состоится в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.