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20:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года пройдет в Норвегии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года состоится в норвежском Тронхейме, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: Спорт РИА Новости

«Еще в 1997 году в Тронхейме прошел незабываемый чемпионат мира с рекордным количеством зрителей и потрясающей атмосферой. Уверен, то, что организаторы покажут миру в 2025 году, превзойдет все ожидания», — сказал президент FIS Джанфранко Каспер.

Совет FIS выбрал место проведения чемпионата мира единогласно. Тронхейм был единственным кандидатом.

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