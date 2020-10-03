Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года пройдет в Норвегии

«Еще в 1997 году в Тронхейме прошел незабываемый чемпионат мира с рекордным количеством зрителей и потрясающей атмосферой. Уверен, то, что организаторы покажут миру в 2025 году, превзойдет все ожидания», — сказал президент FIS Джанфранко Каспер.