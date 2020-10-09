Дело лыжника Нортуга, подозреваемого в хранении наркотиков, передано в прокуратуру

Нортугу вменяются нарушения по двум пунктам — превышение скорости и хранение наркотиков. Ранее полиция сняла с него подозрения в том, что он находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, когда его в августе остановила полицейские. В анализе крови, взятом у него 13 августа после того, как его остановил полицейский патруль за езду на скорости свыше 200 км в час на участке с ограничением в 80 км в час, не было найдено следов одурманивающих веществ.