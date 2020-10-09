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14:26 (мск), источник: ТАСС

Дело лыжника Нортуга, подозреваемого в хранении наркотиков, передано в прокуратуру

ХЕЛЬСИНКИ, 9 октября. /ТАСС/. Дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга, подозреваемого в хранении наркотиков, передано в прокуратуру. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

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Источник: РИА "Новости"

«Следствие по делу проведено, материалы отправлены в прокуратуру. Предполагаем, что решение по выдвижению обвинения будет принято до Рождества», — сказали НТБ в полиции.

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Нортугу вменяются нарушения по двум пунктам — превышение скорости и хранение наркотиков. Ранее полиция сняла с него подозрения в том, что он находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, когда его в августе остановила полицейские. В анализе крови, взятом у него 13 августа после того, как его остановил полицейский патруль за езду на скорости свыше 200 км в час на участке с ограничением в 80 км в час, не было найдено следов одурманивающих веществ.

В августе Нортуг сообщил в Instagram, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество наркотиков — кокаина.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года (командный спринт и гонка на 50 км классическим стилем), также на той Олимпиаде он завоевал серебряную медаль в эстафете и бронзовую награду в личном спринте. Норвежец становился победителем гонок на чемпионатах мира 13 раз.

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