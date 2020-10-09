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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шиффрин пропустит старт сезона КМ из-за травмы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин пропустит старт сезона Кубка мира из-за травмы спины.

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Источник: AP 2020

Соревнования по гигантскому слалому на первом этапе Кубка мира пройдут в Зёльдене (Австрия) 17—18 октября.

«К моему большому разочарованию, я не буду готова к старту сезона. После того, как на прошлой неделе я, катаясь на лыжах, повредила спину, мне посоветовали пропустить этап Кубка мира в Зёльдене, чтобы залечить травму», — написала Шиффрин на своей странице в Instagram.

В прошлом сезоне Шиффрин заняла второе место в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту.

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