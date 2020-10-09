Шиффрин пропустит старт сезона КМ из-за травмы
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин пропустит старт сезона Кубка мира
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин пропустит старт сезона Кубка мира
Соревнования по гигантскому слалому на первом этапе Кубка мира пройдут в Зёльдене (Австрия)
«К моему большому разочарованию, я не буду готова к старту сезона. После того, как на прошлой неделе я, катаясь на лыжах, повредила спину, мне посоветовали пропустить этап Кубка мира в Зёльдене, чтобы залечить травму», — написала Шиффрин на своей странице в Instagram.
В прошлом сезоне Шиффрин заняла второе место в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту.