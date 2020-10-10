Летающий лыжник Хазетдинов выиграл летний ЧР на большом трамплине

«Сезон очень трудный, времена сейчас тяжелые, но в совместной работе с моими тренерами мы нашли ошибки, которые не позволяли мне совершать хорошие прыжки. Конечно, еще есть над чем работать, будем продолжать в том же духе. Надеюсь, в дальнейшем все будет еще лучше», — сказал Хазетдинов, которого цитирует сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.