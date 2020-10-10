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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Летающий лыжник Хазетдинов выиграл летний ЧР на большом трамплине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ильмир Хазетдинов выиграл золото летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в соревнованиях на большом трамплине.

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Источник: РИА "Новости"

Хазетдинов показал результат 229,5 балла. Серебро у Виталия Иванова (215,7), недавно ставшего чемпионом России по лыжному двоеборью. Замкнул тройку лучших Никита Лобода (214,4).

«Сезон очень трудный, времена сейчас тяжелые, но в совместной работе с моими тренерами мы нашли ошибки, которые не позволяли мне совершать хорошие прыжки. Конечно, еще есть над чем работать, будем продолжать в том же духе. Надеюсь, в дальнейшем все будет еще лучше», — сказал Хазетдинов, которого цитирует сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Ранее в соревнованиях на стандартном трамплине у мужчин лучшим стал Александр Баженов (206,0 балла), второе место занял Владислав Мустафин (200,8), третье — Хазетдинов (199,8).

В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала Ирма Махиня (204,8), Софья Тихонова (196,3) стала второй, Ирина Аввакумова (177,3) — третьей.

Соревнования проходили в Сочи.

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