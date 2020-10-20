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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские лыжники ответили на слова Вяльбе о «легализованном допинге»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Норвежские лыжники Ула Виген Хаттестад, Рагниль Хага и Майкен Касперсен Фалла ответили на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о приеме препаратов, которые можно приравнять к «легализованному допингу».

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Источник: РИА "Новости"

Ула Виген Хаттестад, выигравший Олимпиаду в 2014 году, в интервью Dagbladet отметил, что норвежские спортсмены побеждают не благодаря препаратам.

«Многие уважают спортивные достижения Норвегии, включая русских. Уверен, действующие лыжники знают, что стоит за победами норвежцев. Кто-то может считать иначе, мне все равно», — заявил он.

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В свою очередь лыжница Фалла заявила, что обвинения в употреблении лекарств от астмы звучит как оправдание неудач российских лыжников.

«Лекарства от астмы, которые используют норвежские лыжники, — это лекарства, которые разрешены к употреблению для всех. Российские лыжники также могут ими пользоваться», — приводит издание слова олимпийской чемпионки.

Рагниль Хага поддержала коллегу по сборной, заявив, что различные лекарственные препараты помогают лыжникам оставаться здоровыми, а не показывать улучшенные результаты.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что лекарства, попадающие под терапевтические исключения, которыми активно пользуются представители других стран, фактически являются легализованным допингом.

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