Норвежские лыжники ответили на слова Вяльбе о «легализованном допинге»

Ула Виген Хаттестад, выигравший Олимпиаду в 2014 году, в интервью Dagbladet отметил, что норвежские спортсмены побеждают не благодаря препаратам.

«Многие уважают спортивные достижения Норвегии, включая русских. Уверен, действующие лыжники знают, что стоит за победами норвежцев. Кто-то может считать иначе, мне все равно», — заявил он.

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В свою очередь лыжница Фалла заявила, что обвинения в употреблении лекарств от астмы звучит как оправдание неудач российских лыжников.

«Лекарства от астмы, которые используют норвежские лыжники, — это лекарства, которые разрешены к употреблению для всех. Российские лыжники также могут ими пользоваться», — приводит издание слова олимпийской чемпионки.

Рагниль Хага поддержала коллегу по сборной, заявив, что различные лекарственные препараты помогают лыжникам оставаться здоровыми, а не показывать улучшенные результаты.