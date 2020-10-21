«Лекарства разрешены для всех». Как норвежские лыжницы оправдались за препараты от астмы

Норвежские лыжники и лыжницы больны, а потому принимают лекарства от астмы.

Они в этом сами чистосердечно признались, но попросили не связывать их успехи на лыжне с приёмом препаратов, на которые нужно оформлять терапевтические исключения. Более того, они предложили соперникам из России пользоваться теми же самыми лекарствами, доступными для всех, чтобы быть в равных, так сказать, условиях.

Хотя зачем здоровым спортсменам лекарства, для которых требуется терапевтическое исключение?

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Недальновидно и безграмотно

С чего бы опять норвежцы заговорили про свою астму и начали оправдываться?

Да с того, что прочитали интервью многолетнего первого вице-президента, а ныне почётного члена МОК Виталия Георгиевича Смирнова, который довольно резко отозвался обо всех, кто связывает успехи норвежцев приёмом препаратов от астмы.

«Примером недальновидности и политической безграмотности является ситуация, когда все успехи норвежских лыжников или биатлонистов объясняют наличием у них астматиков, — сказал Смирнов в интервью ТАСС. — Быть может, лучше стоит серьёзнее посмотреть, почему страна, чьё население равно третьей части населения Москвы, на протяжении десятилетий является сильнейшей лыжной державой?».

Интервью было выпущено 9 сентября. А 20 октября издание Dagbladet вышло с громким материалом о том, что в России поддержали норвежских лыжников и призвали прекратить делать намёки на нечестную игру.

Да, об астме у лыжников сборной Норвегии говорила и президент ФЛГР Елена Вяльбе, и тренеры, и даже президент России Владимир Путин, который заметил, что для больных людей существуют Паралимпийские игры. Кстати, финны со шведами тоже недовольным астматиками.

«Принимать препараты от астмы оправданно»

Зацепившись за слова дуайена мировой спортивной политики, норвежцы обрушились с критикой на всех, кто посмел быть недовольными. Или, иначе говоря, ещё раз попытались оправдаться.

«Лыжные гонки — тяжёлая нагрузка на лёгкие. Чтобы нормально себя чувствовать, оправданно принимать препараты от астмы, если ощущаешь отёк и кашляешь. Я считаю, что это помогает нам оставаться здоровыми. Не улучшает наши достижения, а просто позволяет нам быть в состоянии участвовать в гонках, — заявила олимпийская чемпионка Рагнхильд Хага. — Плохой знак, когда кто-то ищет себе такие оправдания. В этом случае лучше признать, что другие лучше тренируются или вообще что-то делают лучше».

«Когда списывают успехи Норвегии на лекарства от астмы, это звучит как плохое оправдание для самих себя. Лекарства от астмы, которые в Норвегии используют больные спортсмены, разрешены для всех, чьи анализы подтверждают, что со здоровьем действительно плохо. Если россияне хотят принимать эти лекарства — пожалуйста, эта возможность есть у всех. Это слишком плохое оправдание. Более разумно звучит предложение изучить методы Норвегии. А мы в свою очередь наверняка можем чему-то научиться у русских», — подчеркнула ещё одна олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла.

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Так вы больные или здоровые?

Спортсменки из Норвегии, конечно, молодцы. С одной стороны, они поголовно больны. С другой стороны — здоровы.

Но терапевтические исключения оформлены. На всякий случай.

Вообще, в лыжной сборной Норвегии этот процесс поставлен здорово. Что говорить, если их вундеркинд Хелена Фоссесхольм даже на гормон роста терапевтическое исключение оформила, когда была ещё подростком!

Маленький рост беспокоил родителей 12-летней девочки: боялись, что она не вырастет. Поэтому вырастили огромного киборга с бицепсами круче, чем у Марит Бьорген.

Тут можно только согласиться с призывом делать точно так же. Это действительно никто не запрещает.

Но наши считают себя здоровыми. Александр Большунов разбил норвежцев без всяких препаратов от астмы, а Наталья Непряева два сезона подряд билась то ли с больными, то ли со здоровыми соперницами за первые места.

А нужны ли нам их равные условия?