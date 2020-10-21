«Лекарства разрешены для всех». Как норвежские лыжницы оправдались за препараты от астмы
А ещё они заметили, что у спортсменов из России тоже есть возможность употреблять лекарства. Чтобы быть в равных условиях.
А ещё они заметили, что у спортсменов из России тоже есть возможность употреблять лекарства. Чтобы быть в равных условиях.
Норвежские лыжники и лыжницы больны, а потому принимают лекарства от астмы.
Они в этом сами чистосердечно признались, но попросили не связывать их успехи на лыжне с приёмом препаратов, на которые нужно оформлять терапевтические исключения. Более того, они предложили соперникам из России пользоваться теми же самыми лекарствами, доступными для всех, чтобы быть в равных, так сказать, условиях.
Хотя зачем здоровым спортсменам лекарства, для которых требуется терапевтическое исключение?
С чего бы опять норвежцы заговорили про свою астму и начали оправдываться?
Да с того, что прочитали интервью многолетнего первого
«Примером недальновидности и политической безграмотности является ситуация, когда все успехи норвежских лыжников или биатлонистов объясняют наличием у них астматиков, — сказал Смирнов в интервью ТАСС. — Быть может, лучше стоит серьёзнее посмотреть, почему страна, чьё население равно третьей части населения Москвы, на протяжении десятилетий является сильнейшей лыжной державой?».
Интервью было выпущено 9 сентября. А 20 октября издание Dagbladet вышло с громким материалом о том, что в России поддержали норвежских лыжников и призвали прекратить делать намёки на нечестную игру.
Зацепившись за слова дуайена мировой спортивной политики, норвежцы обрушились с критикой на всех, кто посмел быть недовольными. Или, иначе говоря, ещё раз попытались оправдаться.
«Лыжные гонки — тяжёлая нагрузка на лёгкие. Чтобы нормально себя чувствовать, оправданно принимать препараты от астмы, если ощущаешь отёк и кашляешь. Я считаю, что это помогает нам оставаться здоровыми. Не улучшает наши достижения, а просто позволяет нам быть в состоянии участвовать в гонках, — заявила олимпийская чемпионка Рагнхильд Хага. — Плохой знак, когда
«Когда списывают успехи Норвегии на лекарства от астмы, это звучит как плохое оправдание для самих себя. Лекарства от астмы, которые в Норвегии используют больные спортсмены, разрешены для всех, чьи анализы подтверждают, что со здоровьем действительно плохо. Если россияне хотят принимать эти лекарства — пожалуйста, эта возможность есть у всех. Это слишком плохое оправдание. Более разумно звучит предложение изучить методы Норвегии. А мы в свою очередь наверняка можем
Спортсменки из Норвегии, конечно, молодцы. С одной стороны, они поголовно больны. С другой стороны — здоровы.
Но терапевтические исключения оформлены. На всякий случай.
Вообще, в лыжной сборной Норвегии этот процесс поставлен здорово. Что говорить, если их вундеркинд Хелена Фоссесхольм даже на гормон роста терапевтическое исключение оформила, когда была ещё подростком!
Маленький рост беспокоил родителей 12-летней девочки: боялись, что она не вырастет. Поэтому вырастили огромного киборга с бицепсами круче, чем у Марит Бьорген.
Тут можно только согласиться с призывом делать точно так же. Это действительно никто не запрещает.
А нужны ли нам их равные условия?
Андрей Шитихин