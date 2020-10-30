Клебо не выпускает родных из дома из-за риска заразиться коронавирусом

Клебо избегает физических контактов с друзьями, отказался от прохождения процедур у физиотерапевтов и бывает только на тренировочных трассах. «Меньше всего я хочу заразиться COVID-19. Я искренне верю, что должен быть очень осторожным, никто не может знать, как будет развиваться вирус. Я собираюсь оставаться дома и думать, что сделал все возможное, чтобы не заразиться», — сказал спортсмен.