Клебо не выпускает родных из дома из-за риска заразиться коронавирусом
ТАСС, 30 октября. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо попросил родных не покидать дом, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщает норвежское издание VG.
ТАСС, 30 октября. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо попросил родных не покидать дом, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщает норвежское издание VG.
Клебо избегает физических контактов с друзьями, отказался от прохождения процедур у физиотерапевтов и бывает только на тренировочных трассах. «Меньше всего я хочу заразиться COVID-19. Я искренне верю, что должен быть очень осторожным, никто не может знать, как будет развиваться вирус. Я собираюсь оставаться дома и думать, что сделал все возможное, чтобы не заразиться», — сказал спортсмен.
Близкие родственники лыжника также соблюдают меры дополнительной защиты от вируса. Это позволяет снизить риск заражения как для них, так и для Клебо. При этом 24-летний спортсмен продолжает работать над своими физическими и техническими возможностями.
Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом (2018), трехкратным чемпионом мира (2019), обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19. В досрочно завершившемся