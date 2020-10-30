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12:50 (мск), источник: ТАСС

Клебо не выпускает родных из дома из-за риска заразиться коронавирусом

ТАСС, 30 октября. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо попросил родных не покидать дом, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщает норвежское издание VG.

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Источник: РИА "Новости"

Клебо избегает физических контактов с друзьями, отказался от прохождения процедур у физиотерапевтов и бывает только на тренировочных трассах. «Меньше всего я хочу заразиться COVID-19. Я искренне верю, что должен быть очень осторожным, никто не может знать, как будет развиваться вирус. Я собираюсь оставаться дома и думать, что сделал все возможное, чтобы не заразиться», — сказал спортсмен.

Близкие родственники лыжника также соблюдают меры дополнительной защиты от вируса. Это позволяет снизить риск заражения как для них, так и для Клебо. При этом 24-летний спортсмен продолжает работать над своими физическими и техническими возможностями.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом (2018), трехкратным чемпионом мира (2019), обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19. В досрочно завершившемся из-за распространения коронавируса сезоне-2019/20 занял второе место в общем зачете, уступив россиянину Александру Большунову.

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