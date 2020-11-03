Призерка Олимпиады из Казахстана приняла участие в необычной фотосессии
Она прокатилась по песчаным склонам на лыжах.
Она прокатилась по песчаным склонам на лыжах.
Казахстанская могулистка, чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2018 Юлия Галышева приняла участие в необычной фотосессии.
Она в Национальном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области в полной спортивной экипировке прокатилась по песчаным склонам на лыжах.
«Впечатления от фотосессии в “Алтын-Эмеле” я буду помнить еще долго! Так же как и песок, который не получается вытряхнуть и простирать из вещей, — рассказала о своих эмоциях Юлия Галышева. — Мы работаем с Виктором Магдеевым (фотограф, делавший эту фотосессию) уже не первый раз, и каждый раз он удивляет своим нестандартным видением. Катание на лыжах по песку — у некоторых в голове такое не укладывается! Но я очень рада, что мы провели такой необычный фотосет!».
Также спортсменка рассказала о своих планах на сезон: «По поводу сезона, пока все без изменений. Этапы Кубка мира и чемпионата мира запланированы на те даты, которые утвердили, осталось только туда попасть. (смеется) Так как я не стояла на лыжах с 1 марта, мне бы хотелось немного потренироваться до этапов Кубка мира и проверить свое колено».
Первый этап Кубка мира по могулу запланирован на