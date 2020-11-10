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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сын появился на свет в ковидном роддоме. Мне показывали его только на видео». История российской лыжницы

Откровенный рассказ серебряного призера чемпионата мира Натальи Матвеевой о непростых обстоятельствах рождения ее первенца в условиях пандемии.

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Источник: РИА "Новости"

Наталья Матвеева
Родилась 23 мая 1986 года в Москве.
Тренер — Маркус Крамер.
Серебряный призер чемпионата мира-2017 в командном спринте.
Многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Участница Олимпийских игр 2006 года.

Наталья Матвеева всего три недели назад стала мамой. Максим, появился на свет в роддоме, предназначенном для больных коронавирусом. Теперь 34-летняя спортсменка решила рассказать о своей болезни, но совсем не в качестве очередной «страшилки». «Я хочу таким образом передать “спасибо” врачам, которые действительно очень много для меня сделали», — отмечает Матвеева.

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Поначалу было ощущение, что мир рушится

Заразилась я, как мне кажется, от мужа (супруг Матвеевой Виктор Головин — сервисмен сборной России — прим. «СЭ»). Он приехал с очередных сборов ночью, а утром поднялась температура. Я сразу поняла, что что-то не так, быстро собралась и уехала к маме. Мы пробыли вместе всего часов шесть, но видимо, я все равно успела заразиться.

Спустя десять дней пропали запахи. Я сделала тест — а он положительный. Больше никаких симптомов не было: ни кашля, ни температуры. Даже запахи через четыре дня вернулись. Но все равно, поначалу было ощущение, что мир рушится. У меня ведь шла 40-я неделя беременности…

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Это наш первый ребенок, естественно, мы очень волновались и заранее готовились к его появлению. Заключили контракт с роддомом, выбрали врача, мечтали, как Витя будет забирать нас с сыном… Но коронавирус все перечеркнул. Единственный роддом в Москве, который принимает беременных с коронавирусом — это 15-й. Туда меня и отвезли на «скорой».

Что делают все беременные, когда попадают в роддом? Правильно, начинают читать отзывы в интернете. А они были, скажем так, разные. Но что делать? Кричать-визжать и биться головой об стенку — бессмысленно. Вариантов у меня все равно не было. Эта пандемия ведь перевернула не только мои планы, а чуть ли не весь мир. Так что постаралась смириться и успокоиться, чтобы не навредить сыну.

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Ни разу не возникло ощущения, что врачам все равно

В роддоме каждая беременная лежит в отдельной палате. Выходить из палаты запрещено, все обследования делают на месте. Врачи, акушерки, нянечки заходят регулярно. Я смотрела, как им тяжело дышать и говорить в масках и защитных костюмах, и сердце кровью обливалось.

Смена — по 12 часов, роддом заполнен, и надо всех обойти, с каждой поговорить. А вопросов и волнений у нас было миллион. Казалось бы, персоналу легко озлобиться, или стать безразличными, но нет. Для каждой они находили добрые слова. Если бы не их поддержка, не знаю, что бы я делала.

Моим лечащим врачом была Елена Геннадьевна Медникова. Меня поразило, что даже в свои выходные дни завотделением Нина Николаевна Лукина звонила ей и узнавала, как дела, вступила ли я в роды или еще нет. Много раз и во всех подробностях врачи нам рассказывали, что будет с детьми, как могут пройти роды, все нюансы. Ни разу у меня не возникло ощущения, что врачам все равно. И это, учитывая огромную загрузку и как давно уже все это тянется, правда восхищает.

Когда Максим появился на свет, мне его показали только издалека, и сразу унесли. Так положено. Но уже на вторую минуту после рождения мне сделали его фотографию. И дальше мы каждый день разговаривали с педиатром по видеосвязи, она мне его показывала, присылала фотки… Кормить грудью запрещено, естественное вскармливание мы налаживали уже дома после выписки.

Спустя два дня Максима перевели в инфекционную больницу. Потому что в «красной» зоне нет условий для скрининга и полноценного обследования новорожденных. А я должна была оставаться на карантине в роддоме, пока не пришли два отрицательных теста. Получилось, что меня выписали на пятый день после родов. А Максимке вирус вообще не передался, нам повезло. И когда ему исполнилось 10 дней, мы уже были дома. Витя в итоге забирал нас из роддома и больницы по отдельности. Но главное, что все хорошо!

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Когда после родов меня отвезли в реанимацию, я видела: там все битком. Есть девочки на ранних сроках, а это очень опасно для ребенка. Меня даже выписали пораньше, чтобы освободить место для более тяжелой больной. И с каждым днем народ все прибывал… Так что хочу всем сказать: коронавирус — это действительно страшно. Берегите себя.

Наталья Марьянчик

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