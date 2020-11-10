«Сын появился на свет в ковидном роддоме. Мне показывали его только на видео». История российской лыжницы

Наталья Матвеева

Родилась 23 мая 1986 года в Москве.

Тренер — Маркус Крамер.

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в командном спринте.

Многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Участница Олимпийских игр 2006 года.

Наталья Матвеева всего три недели назад стала мамой. Максим, появился на свет в роддоме, предназначенном для больных коронавирусом. Теперь 34-летняя спортсменка решила рассказать о своей болезни, но совсем не в качестве очередной «страшилки». «Я хочу таким образом передать “спасибо” врачам, которые действительно очень много для меня сделали», — отмечает Матвеева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8Ws1dPI1XA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8Ws1dPI1XA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8Ws1dPI1XA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Natalia Matveeva (@matveeva_natalia_rus)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-09T17:34:58+00:00">9 Фев 2020 в 9:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поначалу было ощущение, что мир рушится

Заразилась я, как мне кажется, от мужа (супруг Матвеевой Виктор Головин — сервисмен сборной России — прим. «СЭ»). Он приехал с очередных сборов ночью, а утром поднялась температура. Я сразу поняла, что что-то не так, быстро собралась и уехала к маме. Мы пробыли вместе всего часов шесть, но видимо, я все равно успела заразиться.

Спустя десять дней пропали запахи. Я сделала тест — а он положительный. Больше никаких симптомов не было: ни кашля, ни температуры. Даже запахи через четыре дня вернулись. Но все равно, поначалу было ощущение, что мир рушится. У меня ведь шла 40-я неделя беременности…

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это наш первый ребенок, естественно, мы очень волновались и заранее готовились к его появлению. Заключили контракт с роддомом, выбрали врача, мечтали, как Витя будет забирать нас с сыном… Но коронавирус все перечеркнул. Единственный роддом в Москве, который принимает беременных с коронавирусом — это 15-й. Туда меня и отвезли на «скорой».

Что делают все беременные, когда попадают в роддом? Правильно, начинают читать отзывы в интернете. А они были, скажем так, разные. Но что делать? Кричать-визжать и биться головой об стенку — бессмысленно. Вариантов у меня все равно не было. Эта пандемия ведь перевернула не только мои планы, а чуть ли не весь мир. Так что постаралась смириться и успокоиться, чтобы не навредить сыну.

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Ни разу не возникло ощущения, что врачам все равно

В роддоме каждая беременная лежит в отдельной палате. Выходить из палаты запрещено, все обследования делают на месте. Врачи, акушерки, нянечки заходят регулярно. Я смотрела, как им тяжело дышать и говорить в масках и защитных костюмах, и сердце кровью обливалось.

Смена — по 12 часов, роддом заполнен, и надо всех обойти, с каждой поговорить. А вопросов и волнений у нас было миллион. Казалось бы, персоналу легко озлобиться, или стать безразличными, но нет. Для каждой они находили добрые слова. Если бы не их поддержка, не знаю, что бы я делала.

Моим лечащим врачом была Елена Геннадьевна Медникова. Меня поразило, что даже в свои выходные дни завотделением Нина Николаевна Лукина звонила ей и узнавала, как дела, вступила ли я в роды или еще нет. Много раз и во всех подробностях врачи нам рассказывали, что будет с детьми, как могут пройти роды, все нюансы. Ни разу у меня не возникло ощущения, что врачам все равно. И это, учитывая огромную загрузку и как давно уже все это тянется, правда восхищает.

Когда Максим появился на свет, мне его показали только издалека, и сразу унесли. Так положено. Но уже на вторую минуту после рождения мне сделали его фотографию. И дальше мы каждый день разговаривали с педиатром по видеосвязи, она мне его показывала, присылала фотки… Кормить грудью запрещено, естественное вскармливание мы налаживали уже дома после выписки.

Спустя два дня Максима перевели в инфекционную больницу. Потому что в «красной» зоне нет условий для скрининга и полноценного обследования новорожденных. А я должна была оставаться на карантине в роддоме, пока не пришли два отрицательных теста. Получилось, что меня выписали на пятый день после родов. А Максимке вирус вообще не передался, нам повезло. И когда ему исполнилось 10 дней, мы уже были дома. Витя в итоге забирал нас из роддома и больницы по отдельности. Но главное, что все хорошо!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CG5adzNjaxd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CG5adzNjaxd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CG5adzNjaxd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Natalia Matveeva (@matveeva_natalia_rus)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-28T18:21:48+00:00">28 Окт 2020 в 11:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда после родов меня отвезли в реанимацию, я видела: там все битком. Есть девочки на ранних сроках, а это очень опасно для ребенка. Меня даже выписали пораньше, чтобы освободить место для более тяжелой больной. И с каждым днем народ все прибывал… Так что хочу всем сказать: коронавирус — это действительно страшно. Берегите себя.