Большунов тренируется с финнами, а Клэбо продолжает бояться коронавируса. Как лыжники готовятся к Кубку мира
Сезон стартует уже в ноябре.
Сезон стартует уже в ноябре.
Пока коронавирус держит интригу, Международная лыжная федерация (FIS) намерена провести сезон без изменений. Спортсмены же в перерывах между тренировками пытаются понять, как боссы хотят организовать безопасные соревнования, но пока безуспешно.
Sport24 предлагает забыть о том, что сезон может не состояться и посмотреть, чем занимаются лыжники в оставшиеся недели до старта Кубка мира в финской Руке (27 ноября).
Двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен пользуется последней возможностью для отдыха. Для этого он выбрал снегоход, Швецию и фотографа, который снял все так классно, что даже нам захотелось погонять на этом мощном транспорте.
Американка Джессика Диггинс, пожалуй, одна из главных веселушек в женских лыжах. В этом году сохранять позитивный настрой было тяжелой даже ей, но по инстаграму девушки так и не скажешь. Секрет оказался слишком прост. Диггинс старается постоянно выходить на прогулку со своим парнем. Там пара рассказывает друг другу о своих переживаниях, и им становится легче. Посоветовала этот способ борьбы с хандрой она и своим фанатам.
Двукратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен готовится к домашнему этапу Кубка мира в компании друга по команде Юхо Микконена и лучшего лыжника прошлого сезона Александра Большунова.
У Йоханнеса Клэбо, который запретил своей девушке выходить из дома (из-за боязни заразиться коронавирусом), нет возможности тренироваться с топовыми лыжниками. Свои субботние вечера он проводит в одиночестве на мокрой трассе местной спортивной базы. Его измученное лицо говорит о том, что сил норвежец не жалеет. Кубок мира же надо
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В России Хэллоуин не самый популярный праздник (вот если бы его у нас придумали). В Словении же все наоборот. Заморочилась даже Анамария Лампич. Если верить подписи под фото, празднует она каждый год и только дома.
Девушки из группы Егора Сорина ведут соцсети активнее остальных россиянок. Кристина Кускова поделилась кадрами, где она не в лыжной форме. Такое случается редко у спортсменок, поэтому наслаждайтесь.
Изначально хотелось показать Дарио Колонью, но потом Джейсон Рюш выложил видео с тренировки в Давосе. Кажется, у сборной Швейцарии в этом сезоне будет новая форма.
Белоруска Полина Сероносова сейчас в Ергаки. Вы удивитесь, но это не
Виктория Дмитриева