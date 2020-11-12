Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах отменены из-за коронавируса

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Четыре старта в рамках этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в японском Саппоро в следующем году, отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Киодо со ссылкой на организаторов.