Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах отменены из-за коронавируса
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Четыре старта в рамках этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в японском Саппоро в следующем году, отменены
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Четыре старта в рамках этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в японском Саппоро в следующем году, отменены
Женские соревнования были запланированы на
«Мы придаем первостепенное значение обеспечению безопасности большого числа участников, включая спортсменов и персонал, приезжающих
Ранее было объявлено об отмене женского этапа Кубка мира на японском курорте Дзао (