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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах отменены из-за коронавируса

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Четыре старта в рамках этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в японском Саппоро в следующем году, отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Киодо со ссылкой на организаторов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Женские соревнования были запланированы на 9—10 января, мужские — на 6—7 февраля.

«Мы придаем первостепенное значение обеспечению безопасности большого числа участников, включая спортсменов и персонал, приезжающих из-за рубежа, а также летающих лыжников из нашей страны, и пришли к выводу, что у нас нет другого выбора, кроме как отменить старты», — говорится в заявлении Ассоциации лыжного спорта Саппоро.

Ранее было объявлено об отмене женского этапа Кубка мира на японском курорте Дзао (15—17 января).

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