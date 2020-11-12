Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
20:00
Босния и Герцеговина
Иран
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Македония
Футбол. Сборные
20:00
Молдавия
Россия
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
США
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Венгрия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Шотландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, сообщается на информационном портале Свердловской области.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Нижний Тагил примет этапы Кубка мира среди мужчин 4—6 декабря.

«Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт. О запрете присутствия болельщиков на трибунах уже сообщили в других местах проведения этих соревнований — в Висле (Польша), Руке (Финляндия), Энгельберге (Швейцария), немецких Гармиш-Партенкирхене и Титизее-Нойштадте», — сказал пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща.

«Что касается спортсменов, то они накануне прилета в Россию и уже по прибытии в Нижний Тагил будут обязаны сдать ПЦР-тесты. Только при условии отрицательных результатов этих тестов они будут допущены до участия в соревнованиях. Также в течение всего времени пребывания в Свердловской области они должны соблюдать все ограничения, установленные властями региона», — добавил Каща.

Нижний Тагил примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин уже в шестой раз. Заявки подали команды из 12 стран: Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, России, Словении, Швейцарии и Австрии.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
13-летняя ученица Тутберидзе сделала четверной прыжок и триксель
Федор Емельяненко выразил желание побороться за пояс Bellator
Игрок Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча
Повторные тесты не выявили коронавирус у игроков сборной России
Курьезная ошибка украинского вратаря «Реала» в матче с Польшей
«Барселона» выступила с заявлением о снижении зарплаты
Овечкин рассказал о возможном дебюте за футбольное «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь