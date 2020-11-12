Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

Нижний Тагил примет этапы Кубка мира среди мужчин 4—6 декабря .

«Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт. О запрете присутствия болельщиков на трибунах уже сообщили в других местах проведения этих соревнований — в Висле (Польша), Руке (Финляндия), Энгельберге (Швейцария), немецких Гармиш-Партенкирхене и Титизее-Нойштадте», — сказал пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща.

«Что касается спортсменов, то они накануне прилета в Россию и уже по прибытии в Нижний Тагил будут обязаны сдать ПЦР-тесты. Только при условии отрицательных результатов этих тестов они будут допущены до участия в соревнованиях. Также в течение всего времени пребывания в Свердловской области они должны соблюдать все ограничения, установленные властями региона», — добавил Каща.