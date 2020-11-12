Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей
Нижний Тагил примет этапы Кубка мира среди мужчин
«Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт. О запрете присутствия болельщиков на трибунах уже сообщили в других местах проведения этих соревнований — в Висле (Польша), Руке (Финляндия), Энгельберге (Швейцария), немецких
«Что касается спортсменов, то они накануне прилета в Россию и уже по прибытии в Нижний Тагил будут обязаны сдать
Нижний Тагил примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин уже в шестой раз. Заявки подали команды из 12 стран: Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, России, Словении, Швейцарии и Австрии.