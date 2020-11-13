«Вяльбе очень недовольна». Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам

«Мы выжидали, потому что думали, что FIS перейдёт к плану “Б”. Но этого так и не случилось. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернётся в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат», — добавил он.