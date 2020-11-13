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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вяльбе очень недовольна». Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что национальная команда страны может сняться с некоторых этапов Кубка мира.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, недовольная принятыми Международной федерацией лыжного спорта (FIS) мерами, опасается риска заражения спортсменов коронавирусом.

«Не понимаю, что делают в FIS. Вяльбе очень недовольна», — приводит слова Крамера NRK.

По словам тренера, не исключался вариант, при котором сборная России в сезоне-2020/2021 выступит только на «Тур де Ски».

«Мы выжидали, потому что думали, что FIS перейдёт к плану “Б”. Но этого так и не случилось. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернётся в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат», — добавил он.

Сезон-2020/2021 стартует в Руке (Финляндия) в конце ноября.

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