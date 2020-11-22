Дебют Черноусова за сборную Швейцарии по лыжным гонкам откладывается

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны до сих пор не завершен. Спортсмен, которому 7 августа исполнилось 34 года, подтвердил желание выступать за новую сборную, в его планах — попасть в состав швейцарской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас нет новой информации о предоставлении Черноусову гражданства Швейцарии, — сообщили в федерации. — В составе сборной страны на этап Кубка мира в Руке/Куусамо его нет».

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 27 ноября в Финляндии.