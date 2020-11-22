Дебют Черноусова за сборную Швейцарии по лыжным гонкам откладывается

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны до сих пор не завершен. Спортсмен, которому 7 августа исполнилось 34 года, подтвердил желание выступать за новую сборную, в его планах — попасть в состав швейцарской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«У нас нет новой информации о предоставлении Черноусову гражданства Швейцарии, — сообщили в федерации. — В составе сборной страны на этап Кубка мира в Руке/Куусамо его нет».
Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 27 ноября в Финляндии.
Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.