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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бородавко: Планируем, что Большунов выйдет на пик формы к «Тур де Ски»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс. Выход российского лыжника Александра Большунова на пик формы рассчитан на старт престижной многодневки «Тур де Ски», сообщил РИА Новости старший тренер национальной сборной Юрий Бородавко.

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Источник: РИА "Новости"

Большунов является действующим обладателем большого Хрустального глобуса. Кубок мира сезона-2020/21 стартует 27 ноября в Рука (Финляндия), «Тур де Ски» начнется 1 января. Главным стартом сезона станет чемпионат мира в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 25 февраля по 7 марта.

«Самый главный старт сезона — это чемпионат мира, фактически вся подготовка и стратегия строятся на основе постепенного набора формы. Выход на пик формы рассчитан на “Тур де Ски” и дальше уже будет удерживание формы. Что касается Натальи Непряевой, ожидается, что на пик формы она выйдет после “Тур де Ски”», — сказал Бородавко по телефону.

«Сегодня заканчиваются сбор и отборочные соревнования в Муонио, и завтра команда переезжает в Рука на этап Кубка мира. Часть спортсменов вернется в Россию на внутренние соревнования. Перед тем, как расселяться в Рука, будут сданы тесты на коронавирус. Пока полного понимания, как все будет проходить, нет. Сейчас прислали с Рука алгоритм действий в случае обнаружения положительного теста, думаю, все будет не так строго, как это было в предварительном варианте. Каждый случай будет рассматриваться отдельно», — добавил он.

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