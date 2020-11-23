Бородавко: Планируем, что Большунов выйдет на пик формы к «Тур де Ски»

«Самый главный старт сезона — это чемпионат мира, фактически вся подготовка и стратегия строятся на основе постепенного набора формы. Выход на пик формы рассчитан на “Тур де Ски” и дальше уже будет удерживание формы. Что касается Натальи Непряевой, ожидается, что на пик формы она выйдет после “Тур де Ски”», — сказал Бородавко по телефону.

«Сегодня заканчиваются сбор и отборочные соревнования в Муонио, и завтра команда переезжает в Рука на этап Кубка мира. Часть спортсменов вернется в Россию на внутренние соревнования. Перед тем, как расселяться в Рука, будут сданы тесты на коронавирус. Пока полного понимания, как все будет проходить, нет. Сейчас прислали с Рука алгоритм действий в случае обнаружения положительного теста, думаю, все будет не так строго, как это было в предварительном варианте. Каждый случай будет рассматриваться отдельно», — добавил он.