Большунов стал четвертым в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам
ТАСС, 27 ноября. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.
ТАСС, 27 ноября. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.
Победу одержал норвежец Эрик Вальнес.
В субботу у мужчин пройдет гонка на 15 км классическим стилем. Этап завершится 29 ноября.